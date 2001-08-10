Сахалинца будут судить за любовь к копченой калуге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ – Незаконные приобретение, хранение, особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

26 сентября сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2022» было проведено оперативно-розыскное мероприятие.

В ходе проведения осмотра помещения в селе 3-я Падь, где проживает 49-летний гражданин, полицейские обнаружили и изъяли 27 вакуумных пакетов с копченой рыбой осетровых пород и 7 кусков рыбы осетровых пород.

Опрошенный мужчина, пояснил, что обнаруженная и изъятая рыба является рыбой осетровых пород Калуга, которую он приобрел у неустановленных лиц.

Отделом по рыболовству и сохранению ВБР Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод» было проведено установление видовой принадлежности 27 копченых фрагмента мяса рыбы в вакуумных пакетах и 7 свежемороженых фрагмента мяса рыбы.

Выяснилось, что данные части рыбы принадлежат как минимум двум экземплярам рыбы. Калуга, как и все виды осетровых, включена в Красную книгу МСОП (международного союза охраны природы).

Согласно утвержденным таксам для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, такса за один экземпляр рыбы калуга составляет 269 250 рублей, согласно примечания 1, дополнительно к таксам, учитывается 100 % таксы за экземпляр. Таким образом, ущерб составил 1 077 000 рублей.

Проводятся мероприятия, направленные на сбор и документирование доказательств.