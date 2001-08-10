Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2022
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В Шахтерске два водителя без прав проверили прочность своих автомобилей столкновением
10:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Шахтерске два водителя без прав проверили прочность своих автомобилей столкновением

В Шахтерске два водителя без прав проверили прочность своих автомобилей столкновением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 13 ноября 2022 года в районе дома № 16 по ул. Интернациональной пгт. Шахтерск 20-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Toyota Corolla», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Pajero», под управлением 23-летней девушки, которая не имела права управления транспортным средством, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате столкновения водитель и 2 пассажира автомобиля «Toyota Corolla» получили телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

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