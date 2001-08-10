Сахалинец сам взял деньги у работодателя, задерживающего зарплату, и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее неоднократно судимого жителя поселка Сокол, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ - самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативно правовым актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской полиции.

Установлено, что в ноябре 2020 года фигурант работалу индивидуального предпринимателя. Согласно их договоренности, он должен был выполнить работы по ремонту козырьков подъездов. Руководитель, в свою очередь, должен был выплатить мужчине 55 000 рублей, но впоследствии три дня оттягивал момент с оплатой.

23 ноября 2020 года обвиняемый вместе со своим начальником и ещё одним товарищем распивали спиртные напитки в гостях. Когда мужчины отправились спать, обвиняемый взял банковскую карту и ключи от машины своего работодателя и уехал на ней по делам в Поронайск. Также он позвал с собой товарища. По пути следования его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции поместили автомобиль на штраф-стоянку, а фигурант решил вернуться на такси в село Поречье. Но так как у него не было средств, он снял с карты потерпевшего 4 тысячи рублей и расплатился с таксистом. По пути он также заезжал в магазины, где расплачивался чужой картой, а в банкомате снял 40 тысяч рублей. Сумма материального ущерба составила около 48 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.