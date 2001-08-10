Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2022
Сейчас 18:53
55,30|52,74|66,91
На территории 11 районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь и усиление ветра
12:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка попросила из квартиры бывшего возлюбленного и осталась без золотых украшений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего жителя г. Холмска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали ТИА "ОСтрова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что подсудимый, затаив обиду на бывшую сожительницу, которая потребовала его освободить квартиру, похитил ювелирные изделия из золота и серебра, принадлежащие ей, на общую сумму более 240 тыс. руб., причинив значительный материальный ущерб.

Часть похищенного он сдал в ломбард, а оставшуюся часть забрала мать подсудимого, и выдала сотрудникам полиции, которые вернули украшения потерпевшей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к наказанию в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?