Сахалинка попросила из квартиры бывшего возлюбленного и осталась без золотых украшений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего жителя г. Холмска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали ТИА "ОСтрова" в областной прокуратуре.
Судом установлено, что подсудимый, затаив обиду на бывшую сожительницу, которая потребовала его освободить квартиру, похитил ювелирные изделия из золота и серебра, принадлежащие ей, на общую сумму более 240 тыс. руб., причинив значительный материальный ущерб.
Часть похищенного он сдал в ломбард, а оставшуюся часть забрала мать подсудимого, и выдала сотрудникам полиции, которые вернули украшения потерпевшей.
В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к наказанию в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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