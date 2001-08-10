Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2022
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11:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Охи будут судить за избиение двух человек битой

Жителя Охи будут судить за избиение двух человек битой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в ночное время 06 апреля 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из  круглосуточных продуктовых магазинов, где находилась продавец и двое ее знакомых. Молодой человек стал в грубой форме разговаривать с продавцом магазина, в ответ один из ее знакомых потребовал прекратить грубить женщине. Злоумышленник, будучи недовольным поведением сделавшего ему замечание мужчины, сходил домой, где взял бейсбольную биту и вернулся к магазину. Увидев на улице обидчика, обвиняемый нанес ему не менее двух ударов битой в область головы и тела. Когда, находившийся рядом 40-летний приятель потерпевшего попытался заступиться за него, подросток нанес ему бейсбольной битой удар по плечу и множественные удары по голове. В результате мужчины получили  тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм и множественных ушибов. С полученными травмами мужчины были доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь.

В целях профилактики следственным органом в ходе расследования уголовного дела в государственные учреждения Охинского района направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

 По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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