Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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15:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка за два года обокрала родное предприятие на три миллиона рублей

Сахалинка за два года обокрала родное предприятие на три миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы областного центра, обвиняемой в присвоении вверенных денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в период времени с 2016 по 2018 год обвиняемая, работала в должности бухгалтер-кассира одной из фирм, занимающейся оптовыми продажами мясных продуктов. Находясь в трудовых отношениях с потерпевшей стороной, гражданка использовала свои должностные полномочия в целях личного обогащения. 

В силу трудовых обязанностей у фигурантки находился ключ от сейфа, в который складывались денежные средства от торгового оборота. Дожидаясь окончания рабочей смены, когда кассовый узел покинут остальные сотрудники предприятия, обвиняемая открывала сейф и забирала купюры в сумме от 3 до 10 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленница тратила на личные нужды, как собственные.

Так за установленный следствием период, на момент проведенной финансовой сверки сумма присвоенных обвиняемой денежных средств составила 3 107 000 рублей.

Своими умышленными действиями гражданка совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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