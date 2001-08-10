Сахалинка за два года обокрала родное предприятие на три миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы областного центра, обвиняемой в присвоении вверенных денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в период времени с 2016 по 2018 год обвиняемая, работала в должности бухгалтер-кассира одной из фирм, занимающейся оптовыми продажами мясных продуктов. Находясь в трудовых отношениях с потерпевшей стороной, гражданка использовала свои должностные полномочия в целях личного обогащения.
В силу трудовых обязанностей у фигурантки находился ключ от сейфа, в который складывались денежные средства от торгового оборота. Дожидаясь окончания рабочей смены, когда кассовый узел покинут остальные сотрудники предприятия, обвиняемая открывала сейф и забирала купюры в сумме от 3 до 10 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленница тратила на личные нужды, как собственные.
Так за установленный следствием период, на момент проведенной финансовой сверки сумма присвоенных обвиняемой денежных средств составила 3 107 000 рублей.
Своими умышленными действиями гражданка совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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