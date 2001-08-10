Сахалинка, пытаясь заблокировать мобильный банк от мошенников, потеряла более 800 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 32-летней местной жительницы том, что путем обмана у неё похищено 874 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Схалинской области.

Утром 20 июля потерпевшей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей банка. Звонившая заявила, что кто-то в личном кабинете потерпевшей пытается сменить номер телефона, привязанный к ее счетам. Далее через мессенджер женщине поступил звонок, якобы из банка, в котором она обслуживается. Гражданке сообщили об атаке мошенников и необходимости срочно заблокировать мобильный банк. В ходе последовавшего разговора потерпевшая называла коды, которые поступали ей смс-сообщениях. В дальнейшем «сотрудник банка» сообщила, что деньги, находящиеся на ее счетах необходимо переместить на безопасные ячейки, что та и сделала.

В этот же день в полицию поступило заявление от 43-летней жительницы Холмска. Женщина сообщила, что путем обмана с банковской карты у неё похищено 5 тысяч рублей. Женщина сообщила, что разместила объявление о продаже кроссовок и с ней связался потенциальный покупатель. В ходе переписки неизвестный прислал ссылку, перейдя по которой потерпевшая указала все данные своей карты для получения оплаты, а также код, который пришел ей в смс-сообщении. После передачи данных с карты заявителя были списаны денежные средства.

По всем фактам в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных хищений.