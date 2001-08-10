Сахалинские студенты обокрали родное образовательное учреждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому «Александровск-Сахалинский район» завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Александровск-Сахалинский, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые, являясь учащимися одного из местных учебных заведений, находились в помещении мастерских, где у них проходили практические занятия. Молодые люди обратили внимание на две упаковки медных труб, которые лежали в углу аудитории. Трубы были приобретены практического обучения студентов и демонстрационного экзамена. Также внимание молодых людей привлекла угловая шлифовальная машинка, принадлежащая мастеру производственного обучения.

Вступив в сговор, фигуранты решили похитить данное имущество. В дневное время один из них изнутри открыл окно в помещении и снял ручку со стеклопакета, оставив его таким образом незапертым на ночь. Ночью злоумышленники проникли на территорию учебного центра и через заранее открытое окно похитили вышеуказанное имущество общей стоимостью 38 тысяч рублей. После задержания похищенное имущество фигуранты выдали добровольно и в полном объеме.

Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное п. «а, б» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.