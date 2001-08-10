Жительница Корсакова лишилась более трех миллионов рублей поверив мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 47-летней местной жительницы, у которой путем обмана были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как рассказала потерпевшая, ей начали поступать телефонные звонки с различных номеров. Сначала неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на имя заявительницы оформлен кредит. Женщина же никаких займов не оформляла. Затем с ней связался уже якобы сотрудник службы безопасности, который рассказал, что у них произошла утечка информации. Мошенники получили доступ к ее персональным данным и с их помощью оформили кредит на имя потерпевшей.

Еще чуть позже, с аналогичным сообщением с заявительницей связались уже якобы сотрудники правоохранительных органов. Неизвестный представился именем одного из руководителей, информация о котором имеется в открытом доступе в сети Интернет.

В результате, поверив в происходящее, гражданка начала следовать инструкциям аферистов, оформила кредиты в разных банках на сумму более 3 миллионов рублей и перевела на счет, который ей сообщили злоумышленники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.