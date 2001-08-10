Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2022
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11:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В реке на Сахалине найдены скелетированые останки рыбака, личность пытаются установить по вещам погибшего

В реке на Сахалине найдены скелетированые останки рыбака, личность пытаются установить по вещам погибшего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 21 июня 2022 года в воде, неподалеку от места слияния рек Большой Такой и Найба Долинского района, скелетированых останков человека, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

 В ходе осмотра места прои сшествия обнаружены и изъяты следующие предметы мужской одежды:

- рыбацкие забродные резиновые штаны зеленого цвета на лямках, подошва сапог черного цвета, размер стопы 44, имеется надпись «made in China»; брюки трикотажные темно-синего цвета; лонгслив (футболка с длинными рукавами) темно-серого цвета размер «L»; свитер серого цвета с рисунком в виде орнамента  и параллельных трех полос темно-серого цвета на передней стороне, с прямым воротником, застегивающимся на молнию; чулки-вкладыши серого цвета; носки серого цвета.

В кармане брюк обнаружены ключи от квартиры и домофонный ключ фиолетового цвета, ключ от почтового ящика, также на связке имеется ключ от автомобиля «Nissan» и черный кожаный брелок с металлической пластиной овальной формы, желтоватого цвета с надписью «Fuji: HAKONE. IZU NATIONAL PARK Mt.FUJI».

Лиц, которым что-либо известно о личности погибшего, обстоятельствах его смерти или безвестного исчезновения, просьба обратиться в следственный отдел по г. Долинск СУ СК России по Сахалинской области по телефону: 8 (42-442) 27192.

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