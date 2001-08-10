11:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Сахалине водитель сбил 5-летнего ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске вечером 11 июня в районе дома № 5 по улице Пионерской 52-летний водитель, управляя автомобилем «Daihatsu Hijet», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате ДТП 5-летний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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