Молодая сахалинка нашла чужую карту и бросилась за покупками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В середине апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 25-летней жительницы города Корсаков. Девушка сообщила что, когда она находилась в районе одного дома по проспекту Победы, то потеряла кредитную карту, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
При входе в мобильное приложение банка заявительница увидела, что с банковского счета списались деньги за покупки в различных торговых точках Южно-Сахалинска. Утерянная кредитка была оснащена функцией бесконтактной оплаты, которая позволяет оплачивать покупки до 1000 рублей без введения пароля. Общая сумма ущерба составила почти семь тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых установили причастность к совершению кражи 21-летней жительницы портового города.
Как оказалось, девушка нашла чужую карту и отправилась с ней по магазинам, где совершила несколько покупок, приобретя обувь и продукты питания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
В отношении подозреваемой, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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