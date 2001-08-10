Сахалинца обокрали, пока он мылся в бане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В конце декабря прошлого года в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступили два заявление от местных жителей о хищении сотовых телефонов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как уточнили заявители, гаджеты пропали из его шкафчика, находящегося в раздевалке общественной бани, куда пришли мужчины.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изобличили в содеянном ранее судимого 59-летнего жителя областного центра, в прошлом привлекавшего к уголовной ответственности за аналогичное деяние.
Как выяснили полицейские, подозреваемый пришел в баню, откуда из не запирающихся шкафчиков похитил телефон заявителя. Кроме того, он совершил там же еще одну кражу телефона. В дальнейшем одно мобильное устройство он сдал, выручив небольшие деньги, которые потратил на личные нужды. Данный аппарат полицейские изъяли и вернули потерпевшему. Второе мобильное устройство злоумышленник выбросил, поскольку оно сломалось.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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