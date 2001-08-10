Воспользовавшись программой для подмены номера, мошенники убедили сахалинца перевести им деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 февраля в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 22-летнего жителя села Троицкое. Неустановленное лицо путем обмана похитило у него 390 тысяч рублей. 18 февраля в ночное время на сотовый телефон потерпевшего поступил звонок от гражданина, который представился сотрудником банка и пояснил, что необходимо дооформить на себя кредит, чтобы этого не сделали мошенники. После чего с номера горячей линии банка пришло смс с подтверждением того, что звонивший действительно является сотрудником банка. Тогда молодой человек поверил и согласился взять кредит. В действительности же, для отправки сообщения использовалось специальное программное обеспечение, позволяющее подменять номер, с которого на самом деле был осуществлен звонок. После заявителю позвонил уже якобы сотрудник правоохранительных органов, и он оформил онлайн заявку на 217 тысяч рублей. В ходе беседы звонивший пояснил, что кредит погашен, но также требуется еще 125 000 рублей для окончания операции, на что заявитель оформил кредитную карту и совершил перевод на указанный ему счет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 47-летнего жителя областного центра. Мужчине поступило сообщение от сотрудника банка, который сообщил, что со счетом заявителя происходят подозрительные действия. Для их предотвращения необходимо перевести средства на указанный безопасный счет, что заявитель и сделал. Сумма ущерба составила более 214 тысяч рублей.

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу обратился 63-летний местный житель. Мужчина в сети Интернет нашел объявление о продаже легкового автомобиля 2003 г/в за 110 тысяч рублей. Заявитель позвонил по указанному в объявлении номеру и в ходе беседы договорился, что продавец приедет на этом автомобиле в г. Корсаков, где и покажет его покупателю. Продавец предупредил заявителя о задатке в сумме 10000 рублей, после получения которого перестал выходить на связь.

В ОМВД России по Углегорскому городскому округу обратилась 25-летняя местная жительница. У девушки путем обмана похищено более 34 тысяч рублей. 14 февраля потерпевшая в социальной сети увидела объявление о продаже детской коляски и кроватки и перешла по указанной ссылке. Договорившись о покупке, девушка перевела 34 060 рублей. После с покупательницей перестали выходить на связь.