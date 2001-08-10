Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2022
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10:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение

На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января в 09.42 (сах) зарегистрировано землетрясение на территории Долинского района, в 6 км восточнее с. Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,9, глубина 14 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Землетрясение ощутили жители сел Быков, Углезаводск, Покровка. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

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