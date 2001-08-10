С ресепшена поронайской гостиницы украли деньги и документы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 января в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление 49-летней местной жительницы.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции, около 15 часов 30 минут неизвестный, находясь в помещении гостиницы, где она работает администратором, проник за приемную стойку регистрации. Злоумышленник похитил оттуда её кошелек с денежными средствами в сумме более 11 тысяч рублей, двумя банковскими картами и водительским удостоверением.
Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых за дежурные сутки установили мужчину, причастного к данному противоправному деянию. Им оказался ранее неоднократно судимый 52-летний местный житель, который целенаправленно прибыл в гостиницу с целью хищения какого-либо ценного имущества. Выждав подходящий момент, когда потерпевшая отлучилась, он неприметно проник и совершил кражу принадлежащего ей кошелька, после чего поспешно покинул помещение. Похищенное имущество гражданин спрятал. Впоследствии оно было изъято. Большую часть денежных средств подозреваемый успел потратить на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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