Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Установлены водители, которые нарушили правила благоустройства в части повреждения озелененной территории и движения автотранспорта по пешеходной дорожке. Оба были вызваны на составление протоколов об административном правонарушении, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, один из протоколов составлен на гражданку, которая ездила на автомобиле по лыжероллерной трассе в районе гостиницы «Санта». Информация об инциденте была опубликована 26 октября в одном из электронных СМИ и стала поводом для реагирования сотрудников департамента общественной безопасности и контроля. Горожанке грозит административное наказание в виде штрафа от 1500 до 4000 рублей.

Также протокол составлен на водителя большегруза, который повредил газон на ул. Емельянова. Напомним, факт зафиксировали сотрудники департамента общественной безопасности и контроля 27 октября. Нарушитель был оперативно установлен с помощью записей камер видеонаблюдения (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=22239). За нарушение правил благоустройства гражданин будет привлечен к административной ответственности. Штраф может составить от 1500 до 4000 рублей.

Заседание административной комиссии, на котором будет вынесено административное наказание в отношении обоих нарушителей, состоится на следующей неделе.