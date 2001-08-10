Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2021
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15:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

После операции "Нелегал" в Сахалинской области из России депортируют 9 человек

После операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал – 2021", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В указанный период времени выявлено 89 административных нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, из них 83 за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а 6 за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.

Кроме того, принято 9 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, исполнено одно ранее принятое решение о депортации.

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