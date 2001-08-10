Тихоокеанское
информационное агентство
28 Сентября 2021
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11:18, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили женщину, переходящую дорогу в неположенном месте

В Южно-Сахалинске сбили женщину, переходящую дорогу в неположенном месте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 сентября в 14 часов 20 минут 34-летняя женщина, управляя автомобилем "Тойота Ленд Крузер Прадо", двигалась в северном направлении по проспекту Мира в городе Южно-Сахалинске. В районе дома № 172 совершила наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 27-летняя женщина получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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