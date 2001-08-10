58-лентяя сахалинка ограбила инвалида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило заявление от 52-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что ее ограбили, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили гражданку, подозреваемую в данном противоправном деянии. Ей оказалась 58-летняя знакомая потерпевшей.

Выяснилось, что злоумышленница, находясь в дневное время в районе улицы Лесной, увидела проходящую рядом потерпевшую. Достоверно зная, что женщина является инвалидом II группы и не сможет оказать ей серьезного сопротивления, она толкнула ее. Заявительница упала на землю. Тогда подозреваемая силой сняла с нее кофту, из которой вытащила денежные средства и скрылась с места преступления.

Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.