На Сахалине задержаны две иностранки с поддельной регистрацией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковым уполномоченным ОМВД России по Корсаковскому городскому округу выявлено два факта использования подложных документов о временной регистрации иностранного лица на территории Российской Федерации., рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Две гражданки, прибывшие в регион на заработки с одной из стран СНГ, предъявили в контролирующие органы отрывные талоны со сведениями о временной регистрации на территории Сахалинской области, в которых штампы о приеме уведомления на учет в отделе по вопросам миграции не соответствовали штампам правоохранительного органа.

В ходе последующей проверки выяснилось, что обе девушки приобрели данные документы за денежное вознаграждение в Южно-Сахалинске у некоего гражданина.

По данному факту в отношении указанных гражданок возбуждены уголовные дела за использование заведомо подложных документов.

Мужчина, изготовивший и продавший подложные талоны, также установлен правоохранителями. В настоящий момент он находится под стражей, поскольку привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и является фигурантом еще одного уголовного дела по обвинению в совершении преступлений в сфере незаконной миграции. Ведется следствие.