На Сахалине пьяный охотник застрелил чужую собаку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило сообщение от 45-летнего жителя села Успенское о том, что неизвестный застрелил его собаку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На место выехал участковый уполномоченный полиции. На основе полученных от потерпевшего сведений и осмотра места происшествия ему удалось установить личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 50-летний местный житель. Мужчина был задержан в тот же день в районе улицы Центральной села Успенское и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Выяснилось, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой с охоты и при себе у него, соотвественно, было охотничье ружье. Когда мужчина проходил рядом с домом потерпевшего, к нему выбежала собака, которая начала на него лаять. Разозлившись, злоумышленник выстрелил из ружья в питомца заявителя, после чего продолжил свой путь. Выстрел оказался для животного смертельным.

По данному факту возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Оружие изъято. Также принято решение о привлечении подозреваемого к административной ответственности за нарушение правил ношения оружия и стрельбе из оружия в неотведенных для этого местах.