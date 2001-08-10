Сахалинский фермер трудоустроил у себя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Смирных, который обвиняется в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, в период с мая 2017 года по декабрь 2018 предоставлял подложные документы в службу занятости о временном трудоустройстве определенного круга граждан, которые якобы работали на территории его организации. Делал он это с целью получения субсидий, предоставляющих компенсацию понесенных им затрат на заработную плату вышеуказанным "работникам". Таким образом, за указанный период времени фигурант обманным путем похитил более полумиллиона рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.