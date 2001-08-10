16:46, | Новости общества Сахалина и Курил
"Мозаика культур": на Сахалине при поддержке «Роснефти» стартовал конкурс чтецов для школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня знаний «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернее общество «Роснефти» (проект «Сахалин-1») запустил проект «Мозаика культур», который нацелен на сохранение историко-культурного наследия Сахалинской области. Инициатива приурочена к Году единства народов России и реализуется совместно с Сахалинским областным центром народного творчества при поддержке Министерства культуры региона.
Ключевая задача проекта – познакомить школьников с богатым культурным наследием народов, совместно проживающих в островном регионе: нивхов, уильта, русских, нанайцев, татар и др. Каждый из этих народов обладает многовековой историей, самобытными языковыми традициями и фольклором, которые формировались на протяжении столетий и бережно передавались из поколения в поколение.
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений Сахалинской области. В рамках отборочного этапа необходимо записать в видеоформате одну из народных сказок и направить организаторам. Компетентное жюри отберет лучшие работы для участия в очном этапе конкурса, который состоится в Южно-Сахалинске в ноябре и будет приурочен ко Дню народного единства.
Финалисты конкурса получат возможность озвучить выбранные произведения в профессиональной студии под руководством опытных педагогов по сценической речи. Аудиозаписи сказок планируется использовать как учебный материал на занятиях, посвященных культуре, традициям российских этносов и станут весомым вкладом в развитие образовательной среды региона. С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Сахалинского областного центра народного творчества.
Поддержка проектов по сохранению этнокультурного наследия в регионах России – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия Компании на постоянной основе реализуют благотворительные и грантовые программы, нацеленные на сохранение национальных языков, традиционного уклада жизни коренных народов, развитие научных знаний о территориях их исконного проживания и воспитание молодого поколения.
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