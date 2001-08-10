В Южно-Сахалинске стартовал этап международных соревнований по робототехнике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал региональный этап нового сезона международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике "Лига". Более 360 участников в возрасте от 4 до 18 лет будут бороться за право представить Сахалинскую область на международном чемпионате по робототехнике "Красноярск 7.0" в апреле 2026 года.

Соревнования "Лига" - масштабная площадка, призванная раскрыть интеллектуально-творческий и инженерно-технический потенциал детей и молодежи. При этом используются методы STEAM-образования, которое объединяет науку, технологии, инженерное дело, искусство и математику, помогая детям развивать навыки для будущих профессий. Участники проходят полный цикл проектной деятельности: от исследования проблемы и программирования до конструирования действующих машин и роботов, способных выполнять тематические миссии. Главной темой "Лиги" в сезоне 2026 года стал "Безопасный маршрут". Юные изобретатели представят на суд жюри инновационные разработки, нацеленные на повышение безопасности и эффективности дорожной инфраструктуры.

В соревнованиях регионального этапа примут участие 78 команд из Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова, Долинска, Охи, поселка Ноглики, сел Горнозаводск (Невельский район), Ильинское (Томаринский район) и Быков (Долинский район).

- Президент России Владимир Путин поставил задачу - обеспечить вхождение нашей страны к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. А для этого нужны кадры. Мы в Сахалинской области привлекаем детей и подростков к техническому творчеству, даем им возможность разрабатывать и конструировать роботов, погружаться в мир инженерии и информационных технологий, учим трудиться в команде и готовить конкретные решения. Не исключено, что проекты по теме "Безопасный маршрут", которые предложат наши юные изобретатели, в дальнейшем будут использованы при планировании транспортной инфраструктуры населенных пунктов на наших островах, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В Сахалинской области создана развитая инфраструктура дополнительного образования. Дети знакомятся с робототехникой уже в детском саду. Это направление является самым популярным. Школьники могут совершенствовать полученные навыки в профильных классах, "Точках роста", IT-кубах и центрах технического развития "Кванториум". Здесь они изучают азы программирования, моделирования и создают собственных роботов.

В ходе регионального этапа инженеры 4-6 лет познакомятся с основами STEAM. Участники в возрасте от 6 до 9 лет погрузятся в основы проектирования и программирования. Инженеры 9-14 лет сосредоточатся на соревнованиях роботов и разработках собственных инновационных проектов. Старшеклассники 14-18 лет будут развивать свои навыки сложного моделирования, конструирования и программирования, а также метапредметные компетенции - командную работу, презентацию и нетворкинг.

Девятиклассник Григорий Игорич из школы №3 Южно-Сахалинска занимается роботами около пяти лет.

- Очень хочу стать инженером-нефтяником. Здесь, на соревнованиях, вместе с товарищем мы создаем робота, который может перевозить грузы и подниматься на пандус. Как раз сейчас идет подготовка по специальным критериям, - поделился Григорий.

Национальный чемпионат по робототехнике "Лига" входит в список мероприятий, утвержденных Министерством просвещения России. Участники-номинанты национального чемпионата включаются в список талантливых детей РФ.