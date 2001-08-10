Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2026
Сейчас 00:54
77,21|91,94
Житель Корсакова похитил уличные гирлянды и шары для украшения своей квартиры
12:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Социальный фонд пересчитал пенсии более 500 многодетным матерям Сахалина

Социальный фонд пересчитал пенсии более 500 многодетным матерям Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области пересчитало пенсионные выплаты 504 многодетным матерям, воспитывающим пять и более детей. Перерасчет произвели с учетом ранее неучтенных периодов ухода за детьми, а также январской индексации страховых пенсий, что стало возможно благодаря вступившим в силу с 2026 года изменениям в законодательстве.

Поправки в закон устанавливают, что при оформлении пенсии многодетным матерям теперь будут учитывать уход за всеми детьми без каких-либо ограничений. Это означает, что период ухода до полутора лет за пятым, шестым и каждым последующим ребенком войдет в страховой стаж. Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, за эти периоды матерям начисляют дополнительные пенсионные коэффициенты.

За каждый полный год ухода за пятым и последующими детьми женщина получит 5,4 пенсионных коэффициента. Таким образом, чем больше детей в семье, тем существеннее будет прибавка к будущей, а в некоторых случаях и к текущей пенсии. Новые правила применяют не только к женщинам, которые выйдут на пенсию начиная с 2026 года, но и к тем, кто уже получает пенсионные выплаты.

Многодетные матери, имеющие пять и более детей и являющиеся получателями пенсии, но не получившие повышение, могут подать заявление на перерасчет. Сделать это можно во всех клиентских службах регионального Отделения ОСФР или через портал государственных услуг.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?