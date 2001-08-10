Социальный фонд пересчитал пенсии более 500 многодетным матерям Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области пересчитало пенсионные выплаты 504 многодетным матерям, воспитывающим пять и более детей. Перерасчет произвели с учетом ранее неучтенных периодов ухода за детьми, а также январской индексации страховых пенсий, что стало возможно благодаря вступившим в силу с 2026 года изменениям в законодательстве.
Поправки в закон устанавливают, что при оформлении пенсии многодетным матерям теперь будут учитывать уход за всеми детьми без каких-либо ограничений. Это означает, что период ухода до полутора лет за пятым, шестым и каждым последующим ребенком войдет в страховой стаж. Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, за эти периоды матерям начисляют дополнительные пенсионные коэффициенты.
За каждый полный год ухода за пятым и последующими детьми женщина получит 5,4 пенсионных коэффициента. Таким образом, чем больше детей в семье, тем существеннее будет прибавка к будущей, а в некоторых случаях и к текущей пенсии. Новые правила применяют не только к женщинам, которые выйдут на пенсию начиная с 2026 года, но и к тем, кто уже получает пенсионные выплаты.
Многодетные матери, имеющие пять и более детей и являющиеся получателями пенсии, но не получившие повышение, могут подать заявление на перерасчет. Сделать это можно во всех клиентских службах регионального Отделения ОСФР или через портал государственных услуг.
