В Южно-Сахалинске стартовал этап ревакцинации от COVID-19 назальными вакцинами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Теперь жители областного центра могут продлить иммунитет от COVID-19 назальным вариантом вакцины «Спутник V». От коллективов города принимаются заявки на проведение выездной вакцинации на предприятии. В числе первых организованную ревакцинацию прошли сотрудники администрации Южно-Сахалинска и подведомственных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня большое количество сотрудников администрации выразили желание пройти ревакцинацию новым препаратом. Вакцинация - это ответственный и важный момент, каждый должен привить себя, чтобы безопасно жить и работать, а также защитить свою семью, - отметил вице-мэр Виталий Данилов, также прошедший вакцинацию.
Коллективы и предприятия города могут пройти вакцинацию организованно, без отрыва от производства. Содействие в проведении выездной вакцинации оказывает администрация Южно-Сахалинска, сотрудничая с медицинскими учреждениями. Подать заявку на коллективную вакцинацию можно в департамент социальной политики по телефону: 312-710.
- Мы активно взаимодействуем с поликлиниками города по вопросу вакцинации и диспансеризации населения, проведения профосмотров для работников бюджетной сферы и предприятий всех форм собственности. Сегодня мы впервые применяем назальную вакцину для сотрудников муниципалитета и готовы оказать содействие в проведении вакцинации данным препаратом коллективов города, - рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.
На Сахалине назальным вариантом вакцины «Спутник V» стали прививать с ноября 2022 года. У пациента есть возможность выбрать удобный ему способ вакцинации, в том числе традиционный - с помощью инъекции. Как отмечают медики, назальная вакцина рекомендуется именно для ревакцинации, поскольку она выступает «бустером» для уже имеющегося иммунитета: создает «местный» иммунитет. Для первичной вакцинации предпочтительнее выбрать внутримышечную инъекцию.
- Назальная вакцина очень удобна, это лучше, чем делать укол: безболезненно, легко, быстро. Я сюда пришла, потому что вакцинация от COVID-19 - это очень важно. Это прежде всего забота о себе и своих близких. Когда работаешь с людьми нужно обезопасить себя, вакцина помогает это сделать, - подчеркнула специалист по работе с молодежью МАУ «Центр молодежных инициатив» Елена Гурьянова.
Как уточняют врачи, назальная вакцина от COVID-19 состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость. Второй компонент вводится с интервалом в 3 недели. Подробная информация о вакцинации представлена на тематическом портале Стопкоронавирус.рф в разделе "Вакцинация".
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