На Сахалине помогут малоимущим семьям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нескольким жительницам Поронайска окажут поддержку в трудоустройстве, а также помогут в организации реабилитации ребенка-инвалида и решении ряда бытовых проблем, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Одна из заявительниц Светлана Шалыгина самостоятельно воспитывает ребенка-инвалида. Девочке необходима реабилитация в специализированных центрах за пределами Сахалинской области. Мама обратилась за помощью в организации выезда.
– Безусловно, сделаем все, чтобы ребенок получил специализированную помощь. Понятно, что вы всё свое время проводите с дочерью, но мы готовы предложить вам трудоустроиться по удобному вам графику, чтобы быть в центре событий. Ведь семья должна развиваться, – отметил Валерий Лимаренко.
Женщина с радостью приняла предложение. За ребенком будут присматривать в социально-реабилитационном центре, пока мама будет трудоустроена на неполный рабочий день. При этом все положенные социальные выплаты на ребенка-инвалида сохранятся.
Другая заявительница, Евгения Хуснулина, воспитывает шестерых детей. Женщина временно работает в Поронайской ЦРБ уборщиком служебных помещений и обратилась с просьбой оказать содействие в переобучении на младшего воспитателя и трудоустройстве в детский сад. Обучение начнется в ближайшее время.
– Также Евгения обратилась с просьбой помочь в приобретении ноутбука для обучения детей. В Поронайске достаточно неравнодушных предпринимателей, которые откликнулись на наш призыв и приобрели технику, – рассказал мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков, вручая подарок многодетной маме.
Всего Валерий Лимаренко в ходе прошедшего приема в качестве секретаря регионального отделения «Единой России» пообщался с пятью заявительницами. Две женщины также обратились за помощью в трудоустройстве и переобучении. Одна из них желает заняться ногтевым сервисом, другая – в сфере наращивания ресниц. Еще одной семье необходима помощь в решении жилищного вопроса, а также в приобретении предметов мебели и бытовой техники.
Напомним, число малоимущих в Сахалинской области в этом году снизилось более, чем на 5 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря реализации программы «Борьба с бедностью» и проекта «Добрые дела карты сахалинца», инициированных губернатором Валерием Лимаренко.
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