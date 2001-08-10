На Сахалине помогут малоимущим семьям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нескольким жительницам Поронайска окажут поддержку в трудоустройстве, а также помогут в организации реабилитации ребенка-инвалида и решении ряда бытовых проблем, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Одна из заявительниц Светлана Шалыгина самостоятельно воспитывает ребенка-инвалида. Девочке необходима реабилитация в специализированных центрах за пределами Сахалинской области. Мама обратилась за помощью в организации выезда.

– Безусловно, сделаем все, чтобы ребенок получил специализированную помощь. Понятно, что вы всё свое время проводите с дочерью, но мы готовы предложить вам трудоустроиться по удобному вам графику, чтобы быть в центре событий. Ведь семья должна развиваться, – отметил Валерий Лимаренко.

Женщина с радостью приняла предложение. За ребенком будут присматривать в социально-реабилитационном центре, пока мама будет трудоустроена на неполный рабочий день. При этом все положенные социальные выплаты на ребенка-инвалида сохранятся.

Другая заявительница, Евгения Хуснулина, воспитывает шестерых детей. Женщина временно работает в Поронайской ЦРБ уборщиком служебных помещений и обратилась с просьбой оказать содействие в переобучении на младшего воспитателя и трудоустройстве в детский сад. Обучение начнется в ближайшее время.

– Также Евгения обратилась с просьбой помочь в приобретении ноутбука для обучения детей. В Поронайске достаточно неравнодушных предпринимателей, которые откликнулись на наш призыв и приобрели технику, – рассказал мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков, вручая подарок многодетной маме.

Всего Валерий Лимаренко в ходе прошедшего приема в качестве секретаря регионального отделения «Единой России» пообщался с пятью заявительницами. Две женщины также обратились за помощью в трудоустройстве и переобучении. Одна из них желает заняться ногтевым сервисом, другая – в сфере наращивания ресниц. Еще одной семье необходима помощь в решении жилищного вопроса, а также в приобретении предметов мебели и бытовой техники.

Напомним, число малоимущих в Сахалинской области в этом году снизилось более, чем на 5 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря реализации программы «Борьба с бедностью» и проекта «Добрые дела карты сахалинца», инициированных губернатором Валерием Лимаренко.