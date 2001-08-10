Две с половиной тысячи жителей Сахалинской области остались без света из-за долгов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По состоянию на 20 августа 2022 года филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" приостановил подачу электроэнергии в жилье 2,5 тыс. частных клиентов, имеющих задолженность свыше двух нормативов потребления коммунальной услуги. Все они были уведомлены о предстоящих ограничениях в установленные сроки одним из рекомендованных законодательством способов: нарочно с отметкой о вручении; заказным письмом с уведомлением о вручении; SMS-сообщением; голосовым сообщением на телефон; на адрес электронной почты либо путем размещения информации на платежном документе, рассказали ТИА "Острова" в ПАО "ДЭК".

На 1 августа задолженность частных клиентов компании, выполняющей по агентскому договору функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности ПАО «Сахалинэнерго», превысила 456,6 млн. рублей. В настоящее время энергетики ведут работы по подготовке к новому отопительному сезону в рамках ремонтных программ, финансирование которых зависит в том числе от платежной дисциплины всех групп потребителей. Неоплачиваемый отпуск ресурса должен быть исключен, в связи с чем мероприятия по ограничению энергоснабжения неплательщиков будут продолжены во всех населенных пунктах. В настоящее время больше всего граждан, оставшихся из-за неплатежей без электроснабжения, в г. Южно-Сахалинске и его пригородах, а также в Холмском районе.

Напомним, с момента получения предупреждений у сахалинцев в соответствии с законодательством есть 20 дней, чтобы рассчитаться с энергокомпанией или заключить соглашение о реструктуризации долга. В противном случае подача электроэнергии будет приостановлена до полного погашения задолженности. Возобновление энергоснабжения в прежнем объеме возможно только после оплаты долга, пени, начисленных за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электросетям.

Узнать обо всех способах платежей можно на сайте ПАО «ДЭК» в разделе Оплата. Для тех, кто рассчитывается за электроэнергию картой Мир через Личный кабинет клиента, продолжается акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг». Подробно обо всех условиях акции можно также узнать на сайте компании.