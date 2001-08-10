"Единая Россия" запускает в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколением "Долголетие для всех"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс «Долголетие для всех» пройдет в рамках партпроекта "Старшее поколение" с 12 июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.
- Эксперты конкурса - руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых - по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда, - сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов будет вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались.
«Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приёмных, штабах общественной поддержки, которые мы запускаем в регионах. Мы будем всегда работать с теми, кто отдал свою жизнь на благо стране, а сейчас находится на заслуженном отдыхе», – сказал он.
Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются - пенсионеры становятся всё более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.
- Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы, – подчеркнула она.
- В пожилом возрасте жизнь во многом только начинается. В островном регионе «Единая Россия» прикладывает большие усилия для того, чтобы пенсионеры находились на достойном отдыхе и, конечно, есть инициативы, достойные выставления на конкурс. Это и социальный фитнес, и консультации по многочисленным мерам соцподдержки. Наибольшее внимание уделяем здоровью пожилых сахалинцев. Для всех граждан в области работает процедура «Чек-ап», позволяющая каждому узнать состояние своего здоровья. В недавно открывшемся Штабе общественной поддержки Партии тоже планируется множество достойных мероприятий по работе со старшим поколением, - отметила региональный координатор проекта "Старшее поколение", министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
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