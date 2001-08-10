Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2022
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14:42, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проводят мастер-классы по родственному уходу за лежачими больными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское отделение Российского Красного Креста информирует о том, что в Южно-Сахалинске стартовали безвозмездные мастер-классы по родственному уходу за лежачими больными, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обучение проходит в рамках федерального проекта «Служба милосердия». Основная задача -  поддержка родственников, осуществляющих уход на дому за людьми, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию.

На бесплатных мастер-классах сертифицированные тренеры, с медицинским образованием, предоставят практические рекомендации, научат пользоваться современными вспомогательными средствами и окажут психологическую поддержку.

Телефон для записи на мастер-классы: 8 (4242) 43-03-14.

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