В Южно-Сахалинске проводят мастер-классы по родственному уходу за лежачими больными
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское отделение Российского Красного Креста информирует о том, что в Южно-Сахалинске стартовали безвозмездные мастер-классы по родственному уходу за лежачими больными, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Обучение проходит в рамках федерального проекта «Служба милосердия». Основная задача - поддержка родственников, осуществляющих уход на дому за людьми, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию.
На бесплатных мастер-классах сертифицированные тренеры, с медицинским образованием, предоставят практические рекомендации, научат пользоваться современными вспомогательными средствами и окажут психологическую поддержку.
Телефон для записи на мастер-классы: 8 (4242) 43-03-14.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Старорусского
14:14 Сегодня Южносахалинцев и гостей города приглашают проверить здоровье
09:12 Сегодня Перед тем, как делать ремонт во дворах Сахалина, с жителями поговорят
10:51 Сегодня Проект Сахалинской области вошел в ТОП-200 инициатив форума "Сильные идеи для нового времени"
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
- 09:21 7 Июля В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?