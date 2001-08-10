Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
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09:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске ежедневно мониторят цены на продукты питания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайская мэрия сообщила о мониторинге цен на продукты питания, который проводится ежедневно. 
В связи с сезонностью наблюдается рост средних цен на овощи (капуста, картофель, морковь). Средняя цена  капусты свежей в торговых объектах 110-145 руб./кг, стоимость моркови зависит от производителя и составляет: от 74 руб./кг (совхоз «Тепличный») до 160 руб./кг (морковь мытая Китай).
 
Ощущается спрос на бакалею (крупы, сахар, масло подсолнечное). Цена сахара в объектах розничной торговли составляет   90-95 руб./кг. Стоимость сахара в социальных магазинах: 80 руб./кг (магазин «Новинка»); 86 руб./кг (магазин «Бриз»).
 
Запасы в розничной сети регулярно пополняются за счет поставок с оптовых баз Южно-Сахалинска.
 
В рамках мониторинга мэрия предоставила жителям возможность жаловаться на необоснованное, по их мнению, повышение цен - делать это можно в будние дни с 9 до 17 часов по телефону 5‑03-41.

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