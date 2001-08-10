09:15, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске ежедневно мониторят цены на продукты питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайская мэрия сообщила о мониторинге цен на продукты питания, который проводится ежедневно.
В связи с сезонностью наблюдается рост средних цен на овощи (капуста, картофель, морковь). Средняя цена капусты свежей в торговых объектах 110-145 руб./кг, стоимость моркови зависит от производителя и составляет: от 74 руб./кг (совхоз «Тепличный») до 160 руб./кг (морковь мытая Китай).
Ощущается спрос на бакалею (крупы, сахар, масло подсолнечное). Цена сахара в объектах розничной торговли составляет 90-95 руб./кг. Стоимость сахара в социальных магазинах: 80 руб./кг (магазин «Новинка»); 86 руб./кг (магазин «Бриз»).
Запасы в розничной сети регулярно пополняются за счет поставок с оптовых баз Южно-Сахалинска.
В рамках мониторинга мэрия предоставила жителям возможность жаловаться на необоснованное, по их мнению, повышение цен - делать это можно в будние дни с 9 до 17 часов по телефону 5‑03-41.
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Новости общества Сахалина и Курил
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