Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2021
Сегодня 20:49
73,17|86,65|66,91
Южносахалинцам напомнили, как работают пункты вакцинации в ближайшие выходные
14:24, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напомнили, как работают пункты вакцинации в ближайшие выходные

Южносахалинцам напомнили, как работают пункты вакцинации в ближайшие выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Получить прививку против коронавирусной инфекции в эту субботу и воскресенье жители Южно-Сахалинска могут без предварительной записи в специально оборудованных мобильных пунктах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в эти выходные точки вакцинации в городе открыты по адресам:

- пл. Победы – с 9.00 до 22.00;

- ТЦ "Мегаберезка", цокольный этаж, рядом с продуктовым магазином - с 10.00 до 18.00;

- ТЦ "Столица", 3-й этаж (выездной кабинет поликлиники № 4) - с 10.00 до 18.00;

- ТЦ "Дом торговли" (первичная и повторная вакцинация) - в субботу с 10.00 до 18.00, в воскресенье - с 11.00 до 17.00;

- парк имени Ю. Гагарина, возле лодочной станции - с 9.00 до 19.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?