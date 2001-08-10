На Сахалине откроется выставка к 250-летию адмирала Рикорда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский областной краеведческий музей 6 февраля представит выставку, посвященную 250-летию со дня рождения адмирала Петра Рикорда. Экспозиция раскроет многогранную личность выдающегося мореплавателя, дипломата и государственного деятеля, чья жизнь тесно связана с историей Дальнего Востока.
Выставка "Усердие, честь и достоинство" осветит ключевые этапы биографии адмирала. Посетители узнают о его экспедиции к южным Курильским островам в 1811 году и успешной операции по освобождению из японского плена капитана Василия Головнина. Отдельное внимание экспозиция уделит периоду, когда Рикорд руководил Камчаткой. За эти годы он развернул активную деятельность: построил экипажный склад и угольный склад, установил новый маяк на Сигнальном мысе, открыл ремесленное училище и инициировал создание памятника Витусу Берингу.
Экспозицию составят карты, изображения городов и судов, а также виды Курильских островов и Камчатки начала XIX века. Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском областном краеведческом музее, иллюстративные материалы для выставки предоставили ведущие музеи страны из Калининграда, Владивостока, Хабаровска и Казани. Дополнят показ исторические и современные навигационные приборы из собственных фондов музея.
Выставка будет работать для посетителей до 22 марта 2026 года. Открытие запланировано на 16:00 6 февраля в здании Сахалинского областного краеведческого музея.
