Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском краеведческом музее прошли VII Лопатинские чтения, на которые съехались краеведы и исследователи из Поронайска, Долинска, Южно-Сахалинска.

Краеведческие чтения проводятся поронайскими музейщиками, которые каждые два года собирают исследователей-краеведов от мала до велика, чтобы они смогли поделиться своими изысканиями в изучении истории островного края. Чтения названы в честь исследователя Сахалина, Дальнего Востока и Сибири Иноккентия Лопатина. Отличительной особенностью Лопатинских краеведческих чтений является то, что в них могут принимать участие все желающие от школьников до академиков, все кому близки и дороги Сахалин и Курилы, и кто готов внести свой вклад в их изучение.

В этом году чтения были приурочены к предстоящему 155-летию Поронайского района. Поэтому научные работы поронайских исследователей посвятили истории Поронайского района. Всего на суд жюри было представлено 15 исследовательских работ.

Диплом за лучшую исследовательскую работу получила ученый секретарь Музейно-мемориального комплекса «Победа» Елена Савельева (г. Южно-Сахалинск) за работу «Рассекреченные документы ФСБ о преступлениях японского милитаризма в августе 1945 года в Камисикука (Леонидово) и Тирикоре (Нерпичье).

Также обладателем диплома стала профессор кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета Елена Иконникова за работу «Стихотворение «Иннокентию Лопатину» Сергея Горбунова: штрихи к биографии».