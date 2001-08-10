В Южно-Сахалинске состоялась тематическая экскурсия по новой арт-галерее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая экскурсия по новой арт-галерее «Художественная фабрика» для участников клуба «Народный сахалинский гид» состоялась 25 апреля. Мероприятие прошло при содействии областного художественного музея и музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Заведующий научно-просветительным отделом областного художественного музея Александра Ломтева рассказала о работах сахалинских художников, их стилях и особенностях. Она также познакомила с направлениями и течениями, которым следовали островные художники. Например, среди них были экспрессионисты, модернисты и авангардисты.

Участники узнали, что на первом этаже «Фабрики» будут располагаться реставрационная и багетная мастерские, помещения для проведения мастер-классов и передвижные выставки. Кроме прочего, вскоре планируется открытие хранилища с климат-контролем. Любители краеведения также посетили художественную галерею на втором этаже, где представлены работы островных талантов, созданные в период с 1946 по 2023 гг. Экспозиция включает произведения из фондов Сахалинского областного художественного музея, мастерских художников и частных коллекций.