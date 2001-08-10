Персональная выставка Алексея Хлебникова откроется в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В галерее «Город художников» открывается персональная выставка Алексея Хлебникова «Якутия, Сахалин, Крым…». Она организована музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Творчество Алексея Хлебникова отличает свой уникальный и искренний стиль, основанный на любви к природе и стремлении выразить свои эмоции через пейзаж. В атмосфере его произведений зритель может увидеть привычное окружение в новом свете. Хлебников предан «чистой» якутской, сахалинской и крымской природе и через свои работы подчёркивает её ценность и красоту.

Родившись в Якутске, Алексей Хлебников успел побывать в самых разных уголках нашей страны и мира, активно участвовал в выставках как в России, так и за рубежом. В 2002 году он вошёл в Творческий Союз художников России, а в 2007-2008 годах работал в Галерее Русского искусства в Китае (г. Харбин). В 2023 году Алексей Хлебников принял участие в ХIII региональной художественной выставке «Дальний Восток – 2023» в Улан-Удэ. В настоящее время художник проживает на севере Сахалина и работает преподавателем в детской художественной школе.

На выставке «Якутия, Сахалин, Крым…» представлены более 40 произведений художника. И каждый её посетитель сможет совершить необыкновенное путешествие, погрузившись в удивительный мир пейзажей Алексея Хлебникова.

Открытие выставки состоится в галерее «Город художников» (ТРК «Сити-Молл», 2-й этаж) 26 апреля в 18:00.