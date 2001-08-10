Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2024
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10:51, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Всемирному Дню Земли

Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Всемирному Дню Земли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Международный день Земли 2024: история и традиции» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На выставке представлены книги и журналы на русском и английском языках, в которых рассматриваются современные глобальные экологические проблемы: загрязнение окружающей среды, охрана водных ресурсов, сохранение видов вымирающих животных.

Экспозиция расположена в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 8 мая.

Справки по телефону: +7(4242) 45-25-47.

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