Тихоокеанское
информационное агентство
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10:17, | Новости культуры Сахалина и Курил

Рок-группа "МЕТТА" представила свою новую программу на Сахалина

Рок-группа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт под названием «ВРЕМЯ» прошел в 13 апреля в рамках творческого объединения «Интонация». Музыканты Шэн Файн и Евгений Цепенюк представили зрителям программу, состоящую из песен, наполненных глубокими чувствами, философским смыслом и искренностью исполнения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В завершение встречи артисты активно общались с публикой, отвечая на вопросы и рассказывая и своем творческом пути. На вопрос о происхождении названия группы, артисты пояснили, что «Метта» переводится с санскрита как «любящая доброта» или «доброжелательность».

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