На Камчатке презентуют новый фильм по мотивам легенд полуострова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском пройдут праздничные мероприятия, посвящённые десятилетию киностудии «Блик». 23 апреля во Дворце молодежи состоится юбилейный вечер, на котором жители краевой столицы смогут увидеть жизнь студии с разных сторон, а также один из короткометражных фильмов киноальманаха «Камчатка — это» в рамках грантового проекта «Истории одного полуострова край кадра». Начало — в 18:00, вход свободный, пишет ТК "41 Регион".

Также 24 апреля в киноцентре «Лимонад» пройдет премьера второй части фильма, основанного на легендах Камчатки «Камень ворона. Напевы грядущего». Зрителям представится возможность увидеть продолжение истории создателя Камчатки и его друзей в современном мире. Начало — в 18:00. Вход также свободный, но при желании будет возможность поддержать проект.

Отмечается, что картина «Напевы грядущего» стала большим вызовом для создания среды кинематографа в регионе. На этот раз в фильм не просто попали новые локации, которые ранее нигде не снимались. Для картины нашелся композитор, который практически полностью создал музыкальное сопровождение. А добавление визуальных эффектов добавило картине красок, которых не хватало в первой части.

В состав съемочной команды вошли жители Камчатки и Хабаровска.