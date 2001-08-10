Сахалинские хореографические коллективы получили комфортный зал для репетиций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В кратчайшие сроки отремонтировали просторное помещение на улице Есенина, в Южно-Сахалинске. Коллективы уже приступили к занятиям на этой площадке и успели оценить танцевальный паркет и современную аудиосистему, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Новый репетиционный зал площадью более 500 квадратных метров находится в здании, где раньше располагался спортивный клуб "Дзюдокан". Здесь полностью заменили пол: специальный танцевальный паркет позволяет легко скользить по нему. Светодиодные лампы создают яркий и равномерный свет, а современная аудиосистема обеспечивает отличное качество звука во время репетиций и выступлений.

- Новый репетиционный зал - такой большой подарок для нас. Я очень рада, что теперь мы можем тренироваться в таком просторном и светлом помещении. Наш танцевальный коллектив готов к новым вызовам, и я уверена, что комфортный зал нам в этом поможет, - поделилась одна из участниц творческой лаборатории современной хореографии "Я-движение".

Раньше у хореографических коллективов не было собственного дома. Танцоры оттачивали мастерство на разных площадках учреждений культуры. Теперь все репетиции будут проводиться в одном удобном зале. Здесь же будут заниматься постановкой хореографических номеров для "Академии эстрады". Напомним, в рамках проекта талантливые сахалинские исполнители проходят обучение под руководством Ларисы Долиной и педагогов ее музыкальной академии.

Первую репетицию лаборатории "Я-движение" в новом помещении посетили губернатор Валерий Лимаренко и министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

- Глава региона поставил перед нами задачу - в кратчайшее время найти помещение, где наши талантливые танцоры чувствовали бы себя комфортно. Этот зал подошел по всем параметрам. За несколько недель был сделан ремонт, и хореографические коллективы приступили к репетициям, - рассказала Нонна Лаврик. - При поддержке губернатора мы создаем современные и уютные пространства для творчества. Вкладывая силы во всестороннее развитие нашей талантливой молодежи, мы строим качественное культурное будущее островного региона.

Как рассказал руководитель Сахалинской филармонии Илья Александров, график репетиций в новом зале уже составлен с учетом пожеланий островных артистов. Кроме того, в ближайшее время здесь начнется работа по созданию шоу-программы выпускников первой "Академия эстрады". Увидеть результат этой большой творческой работы можно будет в августе в рамках Всероссийского молодежного форума "ОстроVа".