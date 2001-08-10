Сахалинские хореографические коллективы получили комфортный зал для репетиций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В кратчайшие сроки отремонтировали просторное помещение на улице Есенина, в Южно-Сахалинске. Коллективы уже приступили к занятиям на этой площадке и успели оценить танцевальный паркет и современную аудиосистему, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новый репетиционный зал площадью более 500 квадратных метров находится в здании, где раньше располагался спортивный клуб "Дзюдокан". Здесь полностью заменили пол: специальный танцевальный паркет позволяет легко скользить по нему. Светодиодные лампы создают яркий и равномерный свет, а современная аудиосистема обеспечивает отличное качество звука во время репетиций и выступлений.
- Новый репетиционный зал - такой большой подарок для нас. Я очень рада, что теперь мы можем тренироваться в таком просторном и светлом помещении. Наш танцевальный коллектив готов к новым вызовам, и я уверена, что комфортный зал нам в этом поможет, - поделилась одна из участниц творческой лаборатории современной хореографии "Я-движение".
Раньше у хореографических коллективов не было собственного дома. Танцоры оттачивали мастерство на разных площадках учреждений культуры. Теперь все репетиции будут проводиться в одном удобном зале. Здесь же будут заниматься постановкой хореографических номеров для "Академии эстрады". Напомним, в рамках проекта талантливые сахалинские исполнители проходят обучение под руководством Ларисы Долиной и педагогов ее музыкальной академии.
Первую репетицию лаборатории "Я-движение" в новом помещении посетили губернатор Валерий Лимаренко и министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
- Глава региона поставил перед нами задачу - в кратчайшее время найти помещение, где наши талантливые танцоры чувствовали бы себя комфортно. Этот зал подошел по всем параметрам. За несколько недель был сделан ремонт, и хореографические коллективы приступили к репетициям, - рассказала Нонна Лаврик. - При поддержке губернатора мы создаем современные и уютные пространства для творчества. Вкладывая силы во всестороннее развитие нашей талантливой молодежи, мы строим качественное культурное будущее островного региона.
Как рассказал руководитель Сахалинской филармонии Илья Александров, график репетиций в новом зале уже составлен с учетом пожеланий островных артистов. Кроме того, в ближайшее время здесь начнется работа по созданию шоу-программы выпускников первой "Академия эстрады". Увидеть результат этой большой творческой работы можно будет в августе в рамках Всероссийского молодежного форума "ОстроVа".
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:41 Сегодня 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
09:03 Сегодня В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская
09:19 Сегодня Сахалинцы отправились в финал Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов
10:18 Сегодня В Приморье грибники собирают первые урожаи
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
- 16:44 5 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают 6 и 7 мая покупать свежую сельдь по 35 рублей за кг
- 15:09 5 Мая В Сахалинском государственном университете начал работу военный учебный центр
14:40 5 Мая Участок ул. Фабричной в Южно-Сахалинске с 10 мая закрывается на капремонт
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
11:16 12 Апреля На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
17:19 14 Апреля Более 53 тонн мусора собрали жители Южно-Сахалинска в эту чистую пятницу
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?