Сахалинский государственный архив запускает викторину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках I Сахалинского фестиваля архивных кинодокументов «SakhАрхивFest» в течение года на разных площадках проходили показы архивных киносюжетов. Зрители могли увидеть трансляции кинофильмов в эфире телеканалов ОТВ и АСТВ, в летнем кинотеатре и киномобиле парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, а также, в любой момент посмотреть архивные киносюжеты на сайте и на страницах исторического архива в социальных сетях, рассказали ТИА "Острова" в архиве.

Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов подходит к концу. Государственный исторический архив подготовил для жителей области вопросы по истории островного региона, ответы на которые можно будет найти в киносюжетах.

Ролики размещены:

– на официальном сайте архива в разделе «Электронный кинозал» https://giaso.ru/video.html

– на странице архива ВКонтакте в разделе «Видео» https://vk.com/video/@giaso – на странице архива в социальной сети «Telegram» https://t.me/giaso

Ответы принимаются до 20 октября на адрес электронной почты [email protected]. В письме участникам нужно указать следующие данные: ФИО, возраст, номер телефона и адрес электронной почты. Тех счастливчиков, кто первыми правильно ответит на все вопросы, ждут памятные призы и подарки.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет на закрытии фестиваля «SakhАрхивFest» 27 октября в 12:00 в конференц-зале Исторического парка «Россия – Моя история».