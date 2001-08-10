Сахалинский государственный архив запускает викторину "КинООстрова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках I Сахалинского фестиваля архивных кинодокументов «SakhАрхивFest» в течение года на разных площадках проходили показы архивных киносюжетов. Зрители могли увидеть трансляции кинофильмов в эфире телеканалов ОТВ и АСТВ, в летнем кинотеатре и киномобиле парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, а также, в любой момент посмотреть архивные киносюжеты на сайте и на страницах исторического архива в социальных сетях, рассказали ТИА "Острова" в архиве.
Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов подходит к концу. Государственный исторический архив подготовил для жителей области вопросы по истории островного региона, ответы на которые можно будет найти в киносюжетах.
Ролики размещены:
– на официальном сайте архива в разделе «Электронный кинозал» https://giaso.ru/video.html
– на странице архива ВКонтакте в разделе «Видео» https://vk.com/video/@giaso – на странице архива в социальной сети «Telegram» https://t.me/giaso
Ответы принимаются до 20 октября на адрес электронной почты [email protected]. В письме участникам нужно указать следующие данные: ФИО, возраст, номер телефона и адрес электронной почты. Тех счастливчиков, кто первыми правильно ответит на все вопросы, ждут памятные призы и подарки.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет на закрытии фестиваля «SakhАрхивFest» 27 октября в 12:00 в конференц-зале Исторического парка «Россия – Моя история».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:17 Сегодня Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
11:52 Сегодня С завтрашнего дня начнется поэтапное подключение абонентов Южно-Сахалинска к теплу
10:17 Сегодня В Южно-Сахалинске ведутся работы по созданию интерактивной карты по борьбе с борщевиком
09:27 Сегодня В Южно-Сахалинске завершается сезон благоустройства территорий детских садов
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
15:04 23 Сентября Сахалинец дал знакомому кредитку, забыл об этом и решил, что потерял ее
16:15 23 Сентября В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы
16:07 23 Сентября Патриотичная картина появилась в центре города Южно-Сахалинска
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
Выбор редакции
- 15:27 Сегодня В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 22:55 28 Сентября Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 28 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
- 12:06 26 Сентября В Южно-Сахалинске прошел праздник двора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?