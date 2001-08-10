Выставка о мореплавателе Иване Крузенштерне открылась на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставочный проект «Крузенштерн. Вокруг света» был торжественно открыт 28 сентября в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Выставочный проект «Крузенштерн. Вокруг света» посвящен русскому мореплавателю, исследователю и первооткрывателю Ивану Фёдоровичу Крузенштерну. Он стоял у истоков образования Военно-морского института, являлся членом-учредителем Русского географического общества, возглавил первую русскую кругосветную экспедицию 1803–1806 годов, которая сыграла важную роль в том числе и в изучении территории единственного островного региона России.

Масштабную выставку приурочили к 75-летию Сахалинской области, и с приветственным словом к участникам открытия обратился заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук:

– Я рад приветствовать участников и организаторов выставки! Кругосветное путешествие Крузенштерна, его многогранная личность и пребывание возле наших берегов имеют очень большую ценность. Всех поздравляю с замечательным событием – открытием выставки и надеюсь, в музей вовлекут как можно больше жителей, чтобы они прикоснулись к важному – истории нашего региона.

На выставке «Крузенштерн. Вокруг света» представлено более ста предметов из разных музеев России. В подготовке и организации приняли участие 9 учреждений культуры федерального и регионального уровней, ведомственные музеи. Партнером проекта выступила компания «Сахалинская Энергия».

– Такие национальные герои, как Крузенштерн, – и вне времени, и на все времена. Они нам всем очень нужны, особенно в сложные дни, как сегодня. Его судьба и его дела доказывают, что нет ничего недостижимого. Проведение выставки, посвященной Ивану Федоровичу Крузенштерну на Сахалине, – результат творческой синергии многих организаций и усилий именно таких людей, также уверенных в том, что нет ничего невозможного, − отметила Наталья Гончар, начальник управления корпоративных отношений ООО «Сахалинская Энергия».

Мемориальные предметы и реликвии предоставлены музеями и библиотеками Москвы, Санкт-Петербурга и Южно-Сахалинска. Среди личных вещей Ивана Фёдоровича – глобус Крузенштерна из собрания Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

– Я благодарен руководству области и музею за то, что вы рассказываете сахалинцам о такой замечательной личности, как Иван Федорович Крузенштерн, – рассказал начальник музейного отдела фондов Центрального военно-морского музея Владимир Хозяинов.

Государственный исторический музей города Москвы является основной сокровищницей традиций русского мореходства, основанных Иваном Крузенштерном более 200 лет назад. Посетители могут увидеть уникальные марки – деньги, которые использовали на территории поселений Российско-американской компании.

– Москва с Крузенштерном связана опосредованно, а Сахалин – напрямую. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в организации выставки. Как и когда-то кругосветная экспедиция, так и эта экспозиция не состоялась бы без энтузиазма и желания каждого сделать все возможное, – отметила научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея, куратор проекта Юлия Вакс.

Во время кругосветного путешествия Иван Крузенштерн не только открывал новые географические точки, но и собирал ценные ботанические, зоологические и этнографические коллекции. Сегодня часть из них хранится в Зоологическом институте Российской академии наук – одном из старейших научных учреждений России.

– Это очень важный проект для музеев, потому что мы друг друга узнаем. Зоологический институт практически никогда не выставляет свои коллекции нигде, кроме своего музея, так как это закрытое учреждение. Но мы были готовы привезти предметы на Сахалин, хотя и очень переживали, как наша уникальная коллекция рыб будет «чувствовать себя» при транспортировке. Спасибо, что вы с большим вниманием и очень профессионально отнеслись к вещам, – поблагодарила Милена Третьякова, заместитель директора по музейной работе Зоологического института Российской академии наук.

Церемония открытия выставки продолжилась кураторской экскурсией, которую провела Юлия Вакс.

«Морскую» атмосферу вечеру создавали артисты Чехов-центра и Сахалинской филармонии. Артист драмы, ведущий мастер сцены Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова Елена Денисова подарила песню «Паруса», а творческий номер «Скрипка и море» исполнил скрипач и композитор, руководитель камерного ансамбля «Дивертисмент» Александр Лопатин.

Запись на экскурсии и контактная информация по телефону: 43-65-09.