В Александровск-Сахалинском районе появится библиотека нового поколения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля вошла в число победителей конкурсного отбора по созданию в регионах страны библиотек нового поколения. Конкурс проводится с 2019 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации национального проекта "Культура", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

За четыре года в проект вошло 850 библиотек по всей стране, от Калининграда до Владивостока. В 2022 году модельный стандарт «пришел» в 83 субъекта в 8 федеральных округах Российской Федерации. Впервые библиотеки нового поколения откроются для читателей Чукотского автономного округа и Сахалинской области.

В результате конкурсного отбора в число победителей вошло 218 муниципальных библиотек, в том числе 130 малых и 88 центральных. Модернизация пройдет в 79 субъектах Российской Федерации.

Решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек опубликовано на сайте Конкурса.