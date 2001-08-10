Сахалинская мечта отправится на гастроли в Хабаровск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специальным гостем открытого краевого фестиваля «Ритмы Дальнего Востока», который на этой неделе пройдет в Хабаровске, станет образцовый ансамбль «Сказка» южно-сахалинского хореографического центра «Мечта».

Участники дальневосточного мероприятия - представители Алтайского края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия) и делегация островной столицы. Фестиваль предполагает в том числе выступления на открытых площадках Хабаровска.

Южносахалинцы представят три номера: монгольский танец-сказ о женщинах-воительницах «Биэлгээ», нивхский танец с веточками и айнский танец. Причем все выходы ребят представляют собой небольшие, но яркие зарисовки в колоритных костюмах, дополненных стилизованными аксессуарами. В постановке танцев участвовали не только педагоги центра, но и приглашенные хореографы.

- Мы гордимся тем, что в нашем активе есть, например, айнский танец. Это уникальная даже по общероссийским меркам хореографическая постановка, - рассказал директор центра «Мечта» Павел Колпаков. - После фестивальных дней организаторы также отобрали наш коллектив для гастрольного выезда в Вяземское. Для ребят это прекрасный опыт и возможность продемонстрировать свои достижения.

Вернуться обратно ребята планирую уже в понедельник.