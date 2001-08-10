Прогноз ВТБ: доллар укрепится в I квартале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Курс российского рубля в I квартале 2026 года может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость. По прогнозам экспертов «ВТБ Мои Инвестиции», пара CNY/RUB способна опуститься к отметке 12 с текущих уровней около 11,0. Основным негативным фактором стало резкое снижение цен на нефть.
«Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортёров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в 1 квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар», - говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.
В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют курс USD/RUB на уровне 90-95 рублей за доллар.
