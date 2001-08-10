Юрий Трутнев заявил, что ремонтировать энергетическое оборудование необходимо на своей территории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил предприятие по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования группы компаний "Сахалин Турбина Сервис".
- Совершенно очевидно, мы должны ремонтировать и обслуживать оборудование, которое у нас установлено, в том числе энергетическое оборудование. Но сказать честно, было бы здорово, если б мы научились его производить. Обслуживать и ремонтировать, конечно, важно. Я с "Русгидро" поговорю, если там есть заинтересованность, то мы вернёмся к этой теме, - сказал Юрий Трутнев.
Проект по созданию сервисной компании, оказывающей полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту энергетического и вращающегося оборудования, включая поставку основных комплектующих и расходных материалов для газотурбинных установок, электрогенераторов и компрессоров, реализован в 2025 году резидентом ТОР "Сахалин" ООО "Сахалин Турбина Сервис" (входит в группу компаний "Сахалин Турбина Сервис"). Предприятия группы работают на базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Объем инвестиций по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составил более 1 млрд рублей, создается более 170 новых рабочих места.
Особенность нового сервиса заключается в его близком расположении к основным заказчикам, что обеспечивает быстрое реагирование на запросы нефтегазовых и энергетических предприятий Сахалина и всего Дальнего Востока. Ранее большой объём ремонтов газовых турбин для островных нефтегазовых операторов проводился только за границей.
- На сегодняшний день "Сахалин Турбина Сервис" - единственное на Дальнем Востоке предприятие по обслуживанию газотурбинного оборудования. В перспективе мощности сервисного центра могут быть востребованы среди заказчиков из других регионов России. Компания вошла в число резидентов Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Он создан с целью импортозамещения высокотехнологичных сервисов для нефтегазовых предприятий. Это решение оказалось своевременным и стало достойным ответом на западные санкции, - прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко.
В сентябре прошлого года "Сахалин Турбина Сервис" сообщил о завершении уникального проекта - ремонт газовой турбины LM-6000 на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Ремонт турбины мощностью 46 МВт включал ремонт горячей части, монтаж и запуск в работу. После проведения успешного ремонта было принято решение о запуске программы капитальных ремонтов ГТ LM-6000.
- Мы инвестировали более 1 млрд. рублей собственных средств в строительство нашего производственного предприятия. С момента открытия мы уже получили и исполняем первый заказ - срочный ремонт импортной теплообменной секции, которая охлаждает масло в подшипниках газовых турбин. Ремонт проводится нашими специалистами с использованием российских материалов. Следующий шаг переход к изготовлению новых полностью российских теплообменников. Предприятие принимает участие в ремонте турбины LM6000 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. При наличии достаточного объема заказов мы готовы организовать комплексный и долгосрочный подход ремонту флота турбин LM6000 в ДФО и создать поэтапную программу локализации на базе ТОР Сахалин, - прокомментировал генеральный директор и учредитель ООО "Сахалин Турбина Сервис" Григорий Трофимов.
Компания активно сотрудничает с компаниями "Сахалинская Энергия" на проекте Сахалин-2, РН-Сахалинморнефтегаз-Шельф - на проекте Сахалин-1, работает с проектами РусГидро. Мощности "Сахалин Турбина Сервис" готовы обеспечить планово-предупредительный ремонт и производство теплообменного оборудования и воздушных систем отопления для объектов как на суше, так и на морских платформах на шельфе. Особая гордость компании - линия по ремонту топливных форсунок газовых турбин, которая позволяет выполнять ремонт в России.
На ТОР "Сахалин" по соглашениям с КРДВ проекты реализуют 93 резидента, 22 проекта введены в работу. В экономику региона вложено 45,8 млрд рублей инвестиций из запланированных 230 млрд рублей, создано более 3 тыс. рабочих мест. Резидентам ТОР доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: нулевые налоги на землю первые 3-5 лет, на имущество и прибыль первые 5 лет, сниженные ставки по указанным налогам с 6-го по 10-ый годы реализации проекта, а также возможности предоставления земли, инфраструктурной и других видов поддержки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня "Остров Сахалин" стал любимой книгой Чехова у островитян
09:40 Сегодня Сахалинец нашел телефон и, подобрав несложный пароль к банковскому приложению, украл деньги
11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
09:10 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 Вчера Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?