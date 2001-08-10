Тихоокеанское
информационное агентство
Как воспользоваться доставкой дебетовой карты

При заказе дебетовой карты пользователь сразу может выбрать способ получения. Первый вариант — прийти в офис банка, предоставить паспорт и получить карту на руки. Второй вариант — оформить доставку на дом или на работу. Рассказываем в статье, как доставляют карточки, кто их привозит, какие нужны документы для получения.

Как заказать доставку карты

Чтобы получить новую дебетовую карту, клиенту нужно оставить заявку в банковском отделении или через мобильное приложение. В анкете есть пункт о способе получения платежного инструмента: необходимо указать предпочтительный вариант, и информация сразу поступит в банк. Если выбрана доставка, то от клиента потребуется указать адрес, куда привезти карту. Система выдаст на выбор несколько дат и временных интервалов. Чем крупнее населенный пункт, тем быстрее будет доставлена карта. Сразу обратите внимание на стоимость услуги. Например, многие банки доставляют платежные инструменты бесплатно по всей России.

Курьер — сотрудник банка — перед приездом напомнит о встрече. После получения платежного инструмента клиент может сразу приступить к его использованию. Дебетовая карта с доставкой на дом подходит для следующих транзакций:

  • снятия наличных в банкоматах,

  • оплаты товаров и услуг онлайн и офлайн,

  • получения выплат и денежных переводов.

При необходимости специалист поможет установить мобильное банковское приложение и покажет, как им пользоваться. Через приложение можно погашать кредиты каждый месяц, открывать вклады, переводить деньги другим людям, уплачивать штрафы, контролировать начисление кешбэка за покупки и совершать десятки других финансовых операций.

Управление доставкой

Если у вас изменились планы и вы понимаете, что не сможете встретиться с курьером в назначенное время, то сообщите об этом в банк. Позвоните, напишите в чат или воспользуйтесь другим способом связи. К примеру, в крупных банках предусмотрено онлайн-управление доставкой. В мобильном приложении высвечивается дата, время и адрес встречи со специалистом. При необходимости любой из этих параметров можно изменить за пару кликов. Укажите новую дату, выберите время или отметьте новый адрес. Сохраните изменения, и информация в системе мгновенно обновится.

Как проходит выдача карты на руки

Перед встречей вы получите СМС от банка с напоминанием. Кроме того, курьер может позвонить и предупредить, что уже выезжает к вам. Приготовьте паспорт — он обязателен для получения карты на руки. При встрече курьер проверит реквизиты паспорта и сделает фото. По условиям нужно сфотографировать клиента с паспортом в руках — это подтверждение, что платежный инструмент получил именно тот человек, который оформлял заявку.

Важный момент — подпись документов. Современные технологии позволяют подписывать бумаги с помощью смартфона. На телефон придет одноразовый код, нужно озвучить его сотруднику банка. Клиенты могут подписать документы через мобильное приложение — это удобно, просто и совершенно безопасно.

Курьер активирует карту и передает ее владельцу. Платежный инструмент готов к использованию. Клиент устанавливает ПИН-код, настраивает уведомления и приступает к финансовым операциям: сразу пополняет счет или передает реквизиты по месту требования для последующего зачисления зарплаты, пенсии, социальных пособий.

