Топ-25 бесплатных программ для создания скриншотов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Иногда нужно срочно показать, что происходит на экране: странный баг, диалог из чата или момент, который проще показать, чем объяснить словами. И в этот момент обычного Print Screen становится мало, ведь хочется подсветить важное место, обрезать лишнее, накинуть стрелку или замазать личные данные. Удобно, когда все это делается без танцев с настройками и без водяных знаков.
К счастью, сейчас полно бесплатных инструментов, которые дают все необходимое без лишней возни. И это не древние программы из нулевых, а вполне современные утилиты: быстрые, легкие и зачастую с возможностью выгружать снимки в облако. Такой подход экономит кучу времени — сделал скрин, кинул ссылку, закрыл вопрос. Ниже собраны 25 действительно полезных приложений: от простых и легких до продвинутых, которые записывают видео и умеют работать с текстом прямо на экране.
1. ClipLoader (Скриншотер)
Программа ClipLoader (Скриншотер) — это легкий инструмент для создания скриншотов на Windows без лишних настроек и перегруженного интерфейса. Она запускается моментально, работает стабильно и дает возможность быстро вызвать съемку через сочетание клавиш или жест мышью. Интерфейс минималистичный, но в нем все, что нужно: карандаш, стрелки, выделение, текст и размытие.
Утилита рассчитана на ситуации, когда нужно быстро донести мысль — сделать скрин, подсветить важное и отправить файл. Пользователи отмечают, что программа идеально подходит для преподавателей, блогеров, офисных специалистов и тех, кто часто объясняет что-то с помощью визуальных примеров. Она проста в освоении и не требует регистрации.
Что умеет:
быстрый вызов через горячие клавиши или жест мыши;
встроенная правка: стрелки, прямоугольники, подписи, размытие;
сохранение снимков в популярных форматах;
работа без аккаунта.
Сильные стороны:
бесплатна полностью, без скрытых ограничений;
легкое управление и быстрый старт;
удобный редактор «на месте»;
почти мгновенная реакция.
2. Lightshot
Lightshot — один из самых популярных инструментов для моментальных скриншотов, и это оправданно. После установки программа позволяет выделить область экрана и отредактировать ее буквально за пару секунд. Она поддерживает текст, стрелки, выделение и загрузку снимка в облако, откуда сразу появится короткая ссылка. Это сильно ускоряет рабочий процесс.
Приложение доступно для Windows, macOS и в виде расширения для браузеров. Оно идеально подходит для быстрых задач: показать баг коллегам, выделить нужную строку на сайте или отправить пример. Единственный момент — картинки, загруженные в облако, доступны по публичной ссылке, поэтому конфиденциальные данные лучше сохранять локально.
Что умеет:
выбор произвольной области;
аннотации и выделения;
загрузка в облако и получение ссылки;
поиск похожих изображений;
поддержка Windows и macOS.
Сильные стороны:
невероятная скорость работы;
простой интерфейс без лишнего;
редактирование и обмен в одном клике;
бесплатная базовая версия.
Ограничения:
не подходит для сложного монтажа;
публичность ссылок требует осторожности;
ограниченные параметры сохранения.
3. Скриншотер (skrinshoter.ru)
Скриншотер — это универсальный инструмент, объединяющий съемку экрана, запись видео и быстрый обмен файлами. Программа позволяет выделить нужную часть экрана и сразу добавить стрелки, текст или размытие. Она также умеет записывать короткие видео со звуком, что удобно для инструкций, обзоров и демонстраций.
В бесплатной версии можно снимать видео длиной до ~5 минут, а в премиум-подписке этот лимит увеличивается до 10 часов. Приложение отлично подойдет тем, кто хочет получить максимум возможностей без заморочек и сложных настроек. Интерфейс простой, а все действия выполняются буквально в пару кликов.
Что умеет:
скриншоты и запись видео;
встроенные аннотации;
облако и короткие ссылки;
горячие клавиши и удобный интерфейс.
Сильные стороны:
много функций в одном приложении;
быстрая работа без лишних шагов;
доступная подписка;
можно пользоваться бесплатно.
Ограничения:
лимит на длительность видео в free-режиме;
нет продвинутого монтажа;
при обмене ссылками стоит учитывать приватность.
4. Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder — мощный инструмент, который подходит и для новичков, и для тех, кому нужно записывать видеоуроки, презентации и вебинары. Программа позволяет выделить область экрана, подключить микрофон, веб-камеру и записывать все это одновременно. После записи можно обрезать видео, ускорять его или добавлять аннотации.
Софт пригоден для учебных материалов, онлайн-занятий, корпоративных инструкций и обзоров. Бесплатная версия подходит для базовых задач, но имеет ограничения по длительности записи и форматам вывода. Полная версия снимает эти ограничения и дает больше инструментов.
Что умеет:
запись экрана и звука;
подключение веб-камеры;
аннотации и обрезка видео;
выбор форматов.
Сильные стороны:
понятный интерфейс;
универсальность: скриншоты и видео;
возможность работать бесплатно;
поддержка разных форматов.
Ограничения:
лимиты в бесплатной версии;
не самая мощная запись игр;
только Windows и macOS.
5. OBS Studio
OBS Studio — легенда среди программ для записи видео и стриминга. Она позволяет захватывать экран, окна, веб-камеру, системный звук и микрофон, а также комбинировать все это в «сцены». OBS подходит как для новичков, так и для профессионалов, поскольку настройки здесь буквально на каждый параметр — от битрейта до фильтров.
Программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и поддерживает плагины. Ее используют блогеры, стримеры, преподаватели и создатели видеокурсов. Интерфейс может показаться сложным, но после освоения открывается огромный потенциал.
Что умеет:
запись экрана, окон, камер;
стриминг на YouTube, Twitch и др.;
создание сцен и переходов;
поддержка плагинов.
Сильные стороны:
бесплатная и без рекламы;
мощнейшая функциональность;
поддержка Windows, macOS и Linux;
идеальна для стриминга.
Ограничения:
сложновата для новичков;
требует производительности ПК;
интерфейс технический.
6. PicPick
PicPick — мощное, но легкое приложение, которое объединяет захват экрана и продвинутый графический редактор. Оно позволяет делать снимки всего экрана, отдельных окон и даже длинных страниц с прокруткой. Все это можно сразу обработать: добавить рамки, стрелки, текст, использовать пипетку, линейку и увеличительное стекло.
Эту программу любят дизайнеры, маркетологи и контент-менеджеры, которые часто работают с визуальными материалами. Она удобна, проста в освоении и при этом очень функциональна. Для личного использования утилита остается бесплатной.
Что умеет:
съемка экрана, окон и областей;
пипетка, линейка, увеличитель;
мощный редактор;
экспорт и облачные сервисы.
Сильные стороны:
дружелюбный интерфейс;
много инструментов;
бесплатна для личного использования;
удобна для визуальной работы.
Ограничения:
для коммерции нужна лицензия;
нет записи видео;
работает только на Windows.
7. Joxi
Joxi — это инструмент для моментального обмена скриншотами через облако. Он позволяет сделать снимок экрана, добавить стрелки и текст, а затем сразу получить ссылку для отправки. Такой подход отлично работает в командах, где важно быстро передавать визуальную информацию.
Программа доступна для Windows, macOS и в браузере. Она проста в использовании и не требует времени на изучение. Однако без интернета загружать снимки не получится.
Что умеет:
создание снимков;
автоматическая загрузка онлайн;
аннотации;
горячие клавиши.
Сильные стороны:
работает очень быстро;
идеально для команды;
простой интерфейс.
Ограничения:
зависимость от интернета;
ограниченное хранилище;
видео только в платной версии.
8. Скриншотер Mail.ru
Скриншотер Mail.ru — легкое приложение для простых снимков экрана. Оно делает снимок, позволяет быстро его отредактировать и загрузить в облако. Программа проста в освоении и не требует регистрации, что делает ее удобным вариантом для повседневной работы.
Интерфейс минималистичный и не перегружен элементами. Приложение подходит для тех, кто хочет базовые аннотации без сложных инструментов.
Что умеет:
снимок экрана, окна или области;
базовые правки;
загрузка в облако;
работа без регистрации.
Сильные стороны:
бесплатная;
легкая и стабильная;
простая и удобная.
Ограничения:
нет записи видео;
небольшие возможности редактирования;
поддерживает только Windows.
9. Annotate Screen
Annotate Screen — веб-инструмент, позволяющий добавлять аннотации прямо в браузере. Он не требует установки, поэтому отлично подходит для быстрых правок, когда нужно сэкономить время. Пользователь загружает изображение или делает снимок страницы и быстро добавляет к нему подсветки и заметки.
Онлайн-режим делает инструмент удобным в любой системе: Windows, macOS и Linux. Но без доступа к интернету воспользоваться им не получится.
Что умеет:
онлайн-редактирование;
стрелки, текст, выделение;
загрузка изображений;
совместная работа.
Сильные стороны:
не требует установки;
подходит для командной работы;
универсален для разных платформ.
Ограничения:
работает только при интернете;
меньше инструментов, чем у софта;
ограничения по размерам файлов.
10. NiceKit Screen Capture
NiceKit Screen Capture — простая российская утилита для быстрых скриншотов. Она позволяет снимать выбранную область, экран или окно и добавлять к снимкам пометки. Интерфейс легкий, понятный и отлично подходит для офисных задач.
Утилита полностью бесплатна и не содержит встроенной рекламы, что приятно выделяет ее среди альтернатив. Она работает быстро даже на слабых компьютерах.
Что умеет:
снимок экрана и областей;
аннотации;
горячие клавиши;
экспорт в популярные форматы.
Сильные стороны:
полностью бесплатна;
нет рекламы;
легкая и быстрая.
Ограничения:
нет записи видео;
только Windows;
нет облачного хранения.
11. Photo Screen
Photo Screen — инструмент для создания простых снимков экрана. Он подходит для тех, кому нужно сделать минимальные правки и быстро отправить изображение. Приложение работает без задержек и легко справляется с повседневными задачами.
Редактор здесь базовый, но нужные пометки нанести можно. Программа не требует высокой производительности и подходит даже старым ПК.
Что умеет:
снимки экрана и областей;
базовые аннотации;
сохранение в форматах PNG, JPG;
простой интерфейс.
Сильные стороны:
легкая и быстрая;
бесплатная;
проста в освоении.
Ограничения:
нет облака;
нет видео;
ограниченный редактор.
12. ScreenPic
ScreenPic — небольшая программа для снимков и короткой видеозаписи экрана. Она подходит для объяснений коллегам или создания простых инструкций. Можно быстро выделить зону, записать короткий ролик и сохранить результат в HD-качестве.
Софт прост в управлении, работает стабильно и поддерживает базовые аннотации. Интерфейс немного устаревший, но на функциональность это не влияет.
Что умеет:
снимки и видеозапись;
аннотации;
горячие клавиши;
копирование в буфер.
Сильные стороны:
простая и функциональная;
запись видео включена;
бесплатная версия.
Ограничения:
нет облака;
устаревший дизайн;
минимум инструментов.
13. Bandicam
Bandicam — мощный инструмент для записи игр, экрана и веб-камеры. Он особенно популярен среди стримеров и блогеров благодаря высокой производительности. Программа позволяет настроить качество записи, добавить логотип, эффекты курсора и звук с нескольких источников.
Она отлично справляется с захватом игрового процесса без заметной нагрузки на систему. Бесплатная версия ограничена по длительности и добавляет водяной знак, но остается полностью рабочей.
Что умеет:
видеозапись игр и экрана;
захват устройств;
эффекты курсора и логотипы;
настройки качества.
Сильные стороны:
отличное качество записи;
стабильная работа в играх;
удобный интерфейс.
Ограничения:
водяной знак в бесплатной версии;
нет продвинутого монтажа;
только Windows.
14. Screen-Shooter
Screen-Shooter — легкая утилита для снимков экрана без лишней сложности. Она позволяет быстро выделить область, сделать пометки и сохранить изображение. Приложение ориентировано на скорость и простоту, поэтому запускается почти мгновенно.
Инструмент подходит для офисной работы и задач техподдержки, где важно быстро показать конкретный фрагмент экрана. Встроенное облако делает обмен простым.
Что умеет:
снимки экрана и областей;
аннотации;
загрузка в облако;
горячие клавиши.
Сильные стороны:
бесплатная;
легкая;
быстрый запуск.
Ограничения:
минимум функций;
нет видео;
привязка к облаку.
15. Яндекс.Диск Скриншоты
Скриншоты Яндекс.Диска — удобная функция для пользователей сервиса. Она позволяет быстро сделать снимок экрана и автоматически сохранить его в облако. Все скриншоты сортируются в папке, что упрощает поиск и работу.
Базовый редактор позволяет добавить стрелку, текст или размытие. Инструмент отлично подходит для офисной переписки, объяснений коллегам и быстрой передачи материалов.
Что умеет:
снимок экрана;
аннотации;
автоматическая загрузка;
ссылки для обмена.
Сильные стороны:
бесплатен для пользователей Диска;
удобен для хранения;
мгновенное получение ссылки.
Ограничения:
нет продвинутого редактора;
требует установленный Яндекс.Диск;
нужен интернет.
16. ShareX
ShareX — мощный инструмент для тех, кто делает десятки скриншотов в день. Он поддерживает автоматизацию действий: можно задать сценарий, который будет сохранять снимок, загружать его в облако и копировать ссылку автоматически. Это экономит кучу времени.
Редактор позволяет добавлять текст, стрелки, фигуры и даже водяные знаки. ShareX также умеет записывать видео и GIF, что делает его универсальным инструментом для IT-специалистов.
Что умеет:
снимки и видео;
автоматизация;
загрузка в 80+ сервисов;
распознавание текста (OCR).
Сильные стороны:
бесплатный;
огромное количество функций;
гибкая настройка.
Ограничения:
сложный интерфейс;
большой порог входа;
только Windows.
17. Markup Hero
Markup Hero — онлайн-платформа для аннотирования изображений и PDF. Она позволяет быстро загружать файлы, делать пометки и делиться результатом через ссылку. Инструмент удобен для удаленных команд и образовательных проектов.
Бесплатная версия ограничена по количеству сохранений, но позволяет использовать базовые функции. Интерфейс чистый, простой и интуитивный.
Что умеет:
онлайн-аннотации;
работа с PDF;
совместная работа;
облачное хранение.
Сильные стороны:
не требует установки;
удобна для команд;
чистый интерфейс.
Ограничения:
нужны интернет-подключение;
лимиты бесплатного тарифа;
нет видео.
18. Awesome Screenshot
Awesome Screenshot — популярное расширение браузера для создания скриншотов и записи видео. Оно позволяет снимать видимую часть страницы, выделенную область или полный сайт с прокруткой. После захвата можно добавить пометки и загрузить изображение в облако.
Кроме снимков расширение умеет записывать экран. Это полезно для демонстрации интерфейсов и коротких инструкций. Удобство в том, что все работает прямо в браузере.
Что умеет:
снимки страниц;
видеозапись;
аннотации;
облако.
Сильные стороны:
удобна для веб-работы;
поддерживает запись;
легкая установка.
Ограничения:
нет офлайн-режима;
ограничения бесплатной версии;
работает только в браузере.
19. Mango Recorder
Mango Recorder — инструмент от MangoApps для записи экрана, подходящий для корпоративной работы. Он позволяет захватывать экран, системный звук и микрофон, а также добавлять изображение с веб-камеры. Программа полезна для офисов, учебных роликов и внутренних инструкций.
Интерфейс простой, без лишних элементов, поэтому освоить его можно буквально за пару минут. Видео легко сохраняются и передаются коллегам.
Что умеет:
запись экрана;
веб-камера;
звук;
интеграция MangoApps.
Сильные стороны:
простота;
стабильность;
корпоративный фокус.
Ограничения:
нет встроенного редактора;
не подходит для игр;
привязан к MangoApps.
20. Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder — мощный инструмент для высокого качества видео, включая 4K. Он подходит для уроков, презентаций, встреч, игр и обзоров. В ходе записи можно добавлять аннотации, выделять курсор и делать изображения.
Интерфейс удобный, а возможности программы достаточно широкие. Есть встроенный редактор, который позволяет оперативно обработать ролики перед сохранением.
Что умеет:
запись экрана и камеры;
4K-захват;
аннотации;
встроенная обрезка.
Сильные стороны:
высокое качество;
множество форматов;
удобен для обучения.
Ограничения:
платная полная версия;
лимиты в бесплатной;
нет Linux-версии.
21. TechSmith Screencast
TechSmith Screencast — облачный сервис для публикации и хранения роликов. Он идеально работает с Camtasia и Snagit, позволяя публиковать результат и делиться ссылками. Это мощный инструмент для команд, обучающих материалов и корпоративных проектов.
На платформе можно оставлять комментарии и обсуждения прямо под видео. Это делает ее удобной для рабочих процессов, удаленного обучения и совместной работы.
Что умеет:
облачное хранение;
аннотации;
комментарии;
интеграции.
Сильные стороны:
идеально дополняет Camtasia;
удобна для команд;
бесплатный тариф есть.
Ограничения:
сама по себе не записывает видео;
требует интернет;
платные тарифы недешевые.
22. Flameshot
Flameshot — открытый и бесплатный инструмент для моментальных скриншотов с редактированием. Он работает на всех популярных системах и оснащен быстрыми горячими клавишами. После захвата можно сразу нанести пометки и сохранить результат.
Эту программу любят разработчики и тестировщики. Она проста, не содержит рекламы и работает стабильно, предоставляя только нужные функции.
Что умеет:
снимки области;
мгновенные пометки;
настройка интерфейса;
экспорт в форматы.
Сильные стороны:
бесплатный open-source;
быстрые исправления;
поддержка Linux/Win/macOS.
Ограничения:
нет видео;
технический дизайн;
нет облака.
23. Monosnap
Monosnap — продвинутый инструмент «все-в-одном», который объединяет скриншоты, запись видео и облачное хранение. Он идеально подходит разработчикам, саппорт-командам и тем, кто часто делится визуальной информацией. Программа поддерживает выгрузку в облако Monosnap, FTP, Amazon S3 и другие сервисы.
Редактор позволяет наносить стрелки, текст, размытие и другие элементы. Программа доступна на Windows, macOS и в качестве расширения.
Что умеет:
снимки и видеозапись;
облако;
аннотации;
интеграции.
Сильные стороны:
универсальный инструмент;
удобный интерфейс;
кроссплатформенность.
Ограничения:
требует регистрации;
ограничение бесплатного хранилища;
при длинных видео может лагать.
24. Greenshot
Greenshot — легкая бесплатная утилита, одна из самых популярных среди офисных пользователей. Она позволяет делать снимки экрана, добавлять базовые аннотации и отправлять результат на почту или в файл. Программа работает стабильно даже на слабых ПК.
Интерфейс старомодный, но понятный. Многие компании используют Greenshot, потому что он не требует обучения.
Что умеет:
снимки экрана;
аннотации;
экспорт в email;
горячие клавиши.
Сильные стороны:
бесплатная;
бысторабота;
не нагружает систему.
Ограничения:
устаревший дизайн;
нет видео;
минимум эффектов.
25. FastStone Capture
FastStone Capture — старожил среди софта для съемки экрана, который до сих пор остается надежным и мощным. Он умеет делать скриншоты, записывать видео и обрабатывать их с помощью встроенного редактора. Программа также поддерживает съемку длинных страниц с прокруткой.
Несмотря на компактный размер, инструмент обладает широкими возможностями. Он отлично подходит для тех, кто любит стабильность и функциональность без лишних украшательств.
Что умеет:
снимки и видео;
редактор;
прокрутка страниц;
экспорт PDF/Word.
Сильные стороны:
невероятная стабильность;
минимальный вес;
богатый функционал.
Ограничения:
платная лицензия;
устаревший дизайн;
нет облака.
Итоги: какую программу выбрать и не пожалеть
Если нужна легкая и быстрая программа, с которой не придется долго разбираться — ClipLoader (Скриншотер) отличный выбор. Она проста, бесплатна и идеально подходит для повседневных задач. Тем, кто хочет что-то посерьезнее, можно присмотреться к Lightshot или Joxi, так как они дают быстрый обмен через ссылки.
Если же хочется максимум функций и записи видео — тогда Monosnap или Icecream Screen Recorder станут отличными помощниками. Они предлагают облако, аннотации, видео и гибкие настройки.
Для кого какой вариант
Айтишникам, тестировщикам, разработчикам:
ShareX, Monosnap, Flameshot — гибкие, мощные и поддерживают автоматизацию.
Геймерам и стримерам:
OBS Studio, Bandicam — качественная запись без лагов.
Преподавателям, блогерам, авторам:
Icecream Recorder, Aiseesoft, Screencast — поддержка аннотаций, аудио и камеры.
Офисные задачи и быстрые скрины:
ClipLoader, Lightshot, Joxi, Яндекс.Диск — быстро, просто, удобно.
Дизайнерам и маркетологам:
PicPick, Monosnap — точные инструменты, пипетка, линейки.
Коротко и по делу
Нужен самый простой вариант — бери ClipLoader.
Нужна автоматизация — ставь ShareX.
Хочешь писать видео — OBS Studio или Icecream Recorder.
Любишь надежную классику — FastStone Capture.
Заключение
Каждая программа из списка решает свою задачу — от простого скрина до профессиональной записи видео. Кому-то достаточно легкого ClipLoader, а кому-то подавай мощный комбайн вроде OBS или Monosnap. Главное — выбрать инструмент под свой стиль работы. Попробуй несколько вариантов, посмотри, что «зайдет», и пусть твои скриншоты будут такими же четкими, как твои мысли.
