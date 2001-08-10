Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иногда нужно срочно показать, что происходит на экране: странный баг, диалог из чата или момент, который проще показать, чем объяснить словами. И в этот момент обычного Print Screen становится мало, ведь хочется подсветить важное место, обрезать лишнее, накинуть стрелку или замазать личные данные. Удобно, когда все это делается без танцев с настройками и без водяных знаков.

К счастью, сейчас полно бесплатных инструментов, которые дают все необходимое без лишней возни. И это не древние программы из нулевых, а вполне современные утилиты: быстрые, легкие и зачастую с возможностью выгружать снимки в облако. Такой подход экономит кучу времени — сделал скрин, кинул ссылку, закрыл вопрос. Ниже собраны 25 действительно полезных приложений: от простых и легких до продвинутых, которые записывают видео и умеют работать с текстом прямо на экране.

1. ClipLoader (Скриншотер)

Программа ClipLoader (Скриншотер) — это легкий инструмент для создания скриншотов на Windows без лишних настроек и перегруженного интерфейса. Она запускается моментально, работает стабильно и дает возможность быстро вызвать съемку через сочетание клавиш или жест мышью. Интерфейс минималистичный, но в нем все, что нужно: карандаш, стрелки, выделение, текст и размытие.

Утилита рассчитана на ситуации, когда нужно быстро донести мысль — сделать скрин, подсветить важное и отправить файл. Пользователи отмечают, что программа идеально подходит для преподавателей, блогеров, офисных специалистов и тех, кто часто объясняет что-то с помощью визуальных примеров. Она проста в освоении и не требует регистрации.

Что умеет:

быстрый вызов через горячие клавиши или жест мыши;

встроенная правка: стрелки, прямоугольники, подписи, размытие;

сохранение снимков в популярных форматах;

работа без аккаунта.

Сильные стороны:

бесплатна полностью, без скрытых ограничений;

легкое управление и быстрый старт;

удобный редактор «на месте»;

почти мгновенная реакция.

2. Lightshot

Lightshot — один из самых популярных инструментов для моментальных скриншотов, и это оправданно. После установки программа позволяет выделить область экрана и отредактировать ее буквально за пару секунд. Она поддерживает текст, стрелки, выделение и загрузку снимка в облако, откуда сразу появится короткая ссылка. Это сильно ускоряет рабочий процесс.

Приложение доступно для Windows, macOS и в виде расширения для браузеров. Оно идеально подходит для быстрых задач: показать баг коллегам, выделить нужную строку на сайте или отправить пример. Единственный момент — картинки, загруженные в облако, доступны по публичной ссылке, поэтому конфиденциальные данные лучше сохранять локально.

Что умеет:

выбор произвольной области;

аннотации и выделения;

загрузка в облако и получение ссылки;

поиск похожих изображений;

поддержка Windows и macOS.

Сильные стороны:

невероятная скорость работы;

простой интерфейс без лишнего;

редактирование и обмен в одном клике;

бесплатная базовая версия.

Ограничения:

не подходит для сложного монтажа;

публичность ссылок требует осторожности;

ограниченные параметры сохранения.

3. Скриншотер (skrinshoter.ru)

Скриншотер — это универсальный инструмент, объединяющий съемку экрана, запись видео и быстрый обмен файлами. Программа позволяет выделить нужную часть экрана и сразу добавить стрелки, текст или размытие. Она также умеет записывать короткие видео со звуком, что удобно для инструкций, обзоров и демонстраций.

В бесплатной версии можно снимать видео длиной до ~5 минут, а в премиум-подписке этот лимит увеличивается до 10 часов. Приложение отлично подойдет тем, кто хочет получить максимум возможностей без заморочек и сложных настроек. Интерфейс простой, а все действия выполняются буквально в пару кликов.

Что умеет:

скриншоты и запись видео;

встроенные аннотации;

облако и короткие ссылки;

горячие клавиши и удобный интерфейс.

Сильные стороны:

много функций в одном приложении;

быстрая работа без лишних шагов;

доступная подписка;

можно пользоваться бесплатно.

Ограничения:

лимит на длительность видео в free-режиме;

нет продвинутого монтажа;

при обмене ссылками стоит учитывать приватность.

4. Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder — мощный инструмент, который подходит и для новичков, и для тех, кому нужно записывать видеоуроки, презентации и вебинары. Программа позволяет выделить область экрана, подключить микрофон, веб-камеру и записывать все это одновременно. После записи можно обрезать видео, ускорять его или добавлять аннотации.

Софт пригоден для учебных материалов, онлайн-занятий, корпоративных инструкций и обзоров. Бесплатная версия подходит для базовых задач, но имеет ограничения по длительности записи и форматам вывода. Полная версия снимает эти ограничения и дает больше инструментов.

Что умеет:

запись экрана и звука;

подключение веб-камеры;

аннотации и обрезка видео;

выбор форматов.

Сильные стороны:

понятный интерфейс;

универсальность: скриншоты и видео;

возможность работать бесплатно;

поддержка разных форматов.

Ограничения:

лимиты в бесплатной версии;

не самая мощная запись игр;

только Windows и macOS.

5. OBS Studio

OBS Studio — легенда среди программ для записи видео и стриминга. Она позволяет захватывать экран, окна, веб-камеру, системный звук и микрофон, а также комбинировать все это в «сцены». OBS подходит как для новичков, так и для профессионалов, поскольку настройки здесь буквально на каждый параметр — от битрейта до фильтров.

Программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и поддерживает плагины. Ее используют блогеры, стримеры, преподаватели и создатели видеокурсов. Интерфейс может показаться сложным, но после освоения открывается огромный потенциал.

Что умеет:

запись экрана, окон, камер;

стриминг на YouTube, Twitch и др.;

создание сцен и переходов;

поддержка плагинов.

Сильные стороны:

бесплатная и без рекламы;

мощнейшая функциональность;

поддержка Windows, macOS и Linux;

идеальна для стриминга.

Ограничения:

сложновата для новичков;

требует производительности ПК;

интерфейс технический.

6. PicPick

PicPick — мощное, но легкое приложение, которое объединяет захват экрана и продвинутый графический редактор. Оно позволяет делать снимки всего экрана, отдельных окон и даже длинных страниц с прокруткой. Все это можно сразу обработать: добавить рамки, стрелки, текст, использовать пипетку, линейку и увеличительное стекло.

Эту программу любят дизайнеры, маркетологи и контент-менеджеры, которые часто работают с визуальными материалами. Она удобна, проста в освоении и при этом очень функциональна. Для личного использования утилита остается бесплатной.

Что умеет:

съемка экрана, окон и областей;

пипетка, линейка, увеличитель;

мощный редактор;

экспорт и облачные сервисы.

Сильные стороны:

дружелюбный интерфейс;

много инструментов;

бесплатна для личного использования;

удобна для визуальной работы.

Ограничения:

для коммерции нужна лицензия;

нет записи видео;

работает только на Windows.

7. Joxi

Joxi — это инструмент для моментального обмена скриншотами через облако. Он позволяет сделать снимок экрана, добавить стрелки и текст, а затем сразу получить ссылку для отправки. Такой подход отлично работает в командах, где важно быстро передавать визуальную информацию.

Программа доступна для Windows, macOS и в браузере. Она проста в использовании и не требует времени на изучение. Однако без интернета загружать снимки не получится.

Что умеет:

создание снимков;

автоматическая загрузка онлайн;

аннотации;

горячие клавиши.

Сильные стороны:

работает очень быстро;

идеально для команды;

простой интерфейс.

Ограничения:

зависимость от интернета;

ограниченное хранилище;

видео только в платной версии.

8. Скриншотер Mail.ru

Скриншотер Mail.ru — легкое приложение для простых снимков экрана. Оно делает снимок, позволяет быстро его отредактировать и загрузить в облако. Программа проста в освоении и не требует регистрации, что делает ее удобным вариантом для повседневной работы.

Интерфейс минималистичный и не перегружен элементами. Приложение подходит для тех, кто хочет базовые аннотации без сложных инструментов.

Что умеет:

снимок экрана, окна или области;

базовые правки;

загрузка в облако;

работа без регистрации.

Сильные стороны:

бесплатная;

легкая и стабильная;

простая и удобная.

Ограничения:

нет записи видео;

небольшие возможности редактирования;

поддерживает только Windows.

9. Annotate Screen

Annotate Screen — веб-инструмент, позволяющий добавлять аннотации прямо в браузере. Он не требует установки, поэтому отлично подходит для быстрых правок, когда нужно сэкономить время. Пользователь загружает изображение или делает снимок страницы и быстро добавляет к нему подсветки и заметки.

Онлайн-режим делает инструмент удобным в любой системе: Windows, macOS и Linux. Но без доступа к интернету воспользоваться им не получится.

Что умеет:

онлайн-редактирование;

стрелки, текст, выделение;

загрузка изображений;

совместная работа.

Сильные стороны:

не требует установки;

подходит для командной работы;

универсален для разных платформ.

Ограничения:

работает только при интернете;

меньше инструментов, чем у софта;

ограничения по размерам файлов.

10. NiceKit Screen Capture

NiceKit Screen Capture — простая российская утилита для быстрых скриншотов. Она позволяет снимать выбранную область, экран или окно и добавлять к снимкам пометки. Интерфейс легкий, понятный и отлично подходит для офисных задач.

Утилита полностью бесплатна и не содержит встроенной рекламы, что приятно выделяет ее среди альтернатив. Она работает быстро даже на слабых компьютерах.

Что умеет:

снимок экрана и областей;

аннотации;

горячие клавиши;

экспорт в популярные форматы.

Сильные стороны:

полностью бесплатна;

нет рекламы;

легкая и быстрая.

Ограничения:

нет записи видео;

только Windows;

нет облачного хранения.

11. Photo Screen

Photo Screen — инструмент для создания простых снимков экрана. Он подходит для тех, кому нужно сделать минимальные правки и быстро отправить изображение. Приложение работает без задержек и легко справляется с повседневными задачами.

Редактор здесь базовый, но нужные пометки нанести можно. Программа не требует высокой производительности и подходит даже старым ПК.

Что умеет:

снимки экрана и областей;

базовые аннотации;

сохранение в форматах PNG, JPG;

простой интерфейс.

Сильные стороны:

легкая и быстрая;

бесплатная;

проста в освоении.

Ограничения:

нет облака;

нет видео;

ограниченный редактор.

12. ScreenPic

ScreenPic — небольшая программа для снимков и короткой видеозаписи экрана. Она подходит для объяснений коллегам или создания простых инструкций. Можно быстро выделить зону, записать короткий ролик и сохранить результат в HD-качестве.

Софт прост в управлении, работает стабильно и поддерживает базовые аннотации. Интерфейс немного устаревший, но на функциональность это не влияет.

Что умеет:

снимки и видеозапись;

аннотации;

горячие клавиши;

копирование в буфер.

Сильные стороны:

простая и функциональная;

запись видео включена;

бесплатная версия.

Ограничения:

нет облака;

устаревший дизайн;

минимум инструментов.

13. Bandicam

Bandicam — мощный инструмент для записи игр, экрана и веб-камеры. Он особенно популярен среди стримеров и блогеров благодаря высокой производительности. Программа позволяет настроить качество записи, добавить логотип, эффекты курсора и звук с нескольких источников.

Она отлично справляется с захватом игрового процесса без заметной нагрузки на систему. Бесплатная версия ограничена по длительности и добавляет водяной знак, но остается полностью рабочей.

Что умеет:

видеозапись игр и экрана;

захват устройств;

эффекты курсора и логотипы;

настройки качества.

Сильные стороны:

отличное качество записи;

стабильная работа в играх;

удобный интерфейс.

Ограничения:

водяной знак в бесплатной версии;

нет продвинутого монтажа;

только Windows.

14. Screen-Shooter

Screen-Shooter — легкая утилита для снимков экрана без лишней сложности. Она позволяет быстро выделить область, сделать пометки и сохранить изображение. Приложение ориентировано на скорость и простоту, поэтому запускается почти мгновенно.

Инструмент подходит для офисной работы и задач техподдержки, где важно быстро показать конкретный фрагмент экрана. Встроенное облако делает обмен простым.

Что умеет:

снимки экрана и областей;

аннотации;

загрузка в облако;

горячие клавиши.

Сильные стороны:

бесплатная;

легкая;

быстрый запуск.

Ограничения:

минимум функций;

нет видео;

привязка к облаку.

15. Яндекс.Диск Скриншоты

Скриншоты Яндекс.Диска — удобная функция для пользователей сервиса. Она позволяет быстро сделать снимок экрана и автоматически сохранить его в облако. Все скриншоты сортируются в папке, что упрощает поиск и работу.

Базовый редактор позволяет добавить стрелку, текст или размытие. Инструмент отлично подходит для офисной переписки, объяснений коллегам и быстрой передачи материалов.

Что умеет:

снимок экрана;

аннотации;

автоматическая загрузка;

ссылки для обмена.

Сильные стороны:

бесплатен для пользователей Диска;

удобен для хранения;

мгновенное получение ссылки.

Ограничения:

нет продвинутого редактора;

требует установленный Яндекс.Диск;

нужен интернет.

16. ShareX

ShareX — мощный инструмент для тех, кто делает десятки скриншотов в день. Он поддерживает автоматизацию действий: можно задать сценарий, который будет сохранять снимок, загружать его в облако и копировать ссылку автоматически. Это экономит кучу времени.

Редактор позволяет добавлять текст, стрелки, фигуры и даже водяные знаки. ShareX также умеет записывать видео и GIF, что делает его универсальным инструментом для IT-специалистов.

Что умеет:

снимки и видео;

автоматизация;

загрузка в 80+ сервисов;

распознавание текста (OCR).

Сильные стороны:

бесплатный;

огромное количество функций;

гибкая настройка.

Ограничения:

сложный интерфейс;

большой порог входа;

только Windows.

17. Markup Hero

Markup Hero — онлайн-платформа для аннотирования изображений и PDF. Она позволяет быстро загружать файлы, делать пометки и делиться результатом через ссылку. Инструмент удобен для удаленных команд и образовательных проектов.

Бесплатная версия ограничена по количеству сохранений, но позволяет использовать базовые функции. Интерфейс чистый, простой и интуитивный.

Что умеет:

онлайн-аннотации;

работа с PDF;

совместная работа;

облачное хранение.

Сильные стороны:

не требует установки;

удобна для команд;

чистый интерфейс.

Ограничения:

нужны интернет-подключение;

лимиты бесплатного тарифа;

нет видео.

18. Awesome Screenshot

Awesome Screenshot — популярное расширение браузера для создания скриншотов и записи видео. Оно позволяет снимать видимую часть страницы, выделенную область или полный сайт с прокруткой. После захвата можно добавить пометки и загрузить изображение в облако.

Кроме снимков расширение умеет записывать экран. Это полезно для демонстрации интерфейсов и коротких инструкций. Удобство в том, что все работает прямо в браузере.

Что умеет:

снимки страниц;

видеозапись;

аннотации;

облако.

Сильные стороны:

удобна для веб-работы;

поддерживает запись;

легкая установка.

Ограничения:

нет офлайн-режима;

ограничения бесплатной версии;

работает только в браузере.

19. Mango Recorder

Mango Recorder — инструмент от MangoApps для записи экрана, подходящий для корпоративной работы. Он позволяет захватывать экран, системный звук и микрофон, а также добавлять изображение с веб-камеры. Программа полезна для офисов, учебных роликов и внутренних инструкций.

Интерфейс простой, без лишних элементов, поэтому освоить его можно буквально за пару минут. Видео легко сохраняются и передаются коллегам.

Что умеет:

запись экрана;

веб-камера;

звук;

интеграция MangoApps.

Сильные стороны:

простота;

стабильность;

корпоративный фокус.

Ограничения:

нет встроенного редактора;

не подходит для игр;

привязан к MangoApps.

20. Aiseesoft Screen Recorder

Aiseesoft Screen Recorder — мощный инструмент для высокого качества видео, включая 4K. Он подходит для уроков, презентаций, встреч, игр и обзоров. В ходе записи можно добавлять аннотации, выделять курсор и делать изображения.

Интерфейс удобный, а возможности программы достаточно широкие. Есть встроенный редактор, который позволяет оперативно обработать ролики перед сохранением.

Что умеет:

запись экрана и камеры;

4K-захват;

аннотации;

встроенная обрезка.

Сильные стороны:

высокое качество;

множество форматов;

удобен для обучения.

Ограничения:

платная полная версия;

лимиты в бесплатной;

нет Linux-версии.

21. TechSmith Screencast

TechSmith Screencast — облачный сервис для публикации и хранения роликов. Он идеально работает с Camtasia и Snagit, позволяя публиковать результат и делиться ссылками. Это мощный инструмент для команд, обучающих материалов и корпоративных проектов.

На платформе можно оставлять комментарии и обсуждения прямо под видео. Это делает ее удобной для рабочих процессов, удаленного обучения и совместной работы.

Что умеет:

облачное хранение;

аннотации;

комментарии;

интеграции.

Сильные стороны:

идеально дополняет Camtasia;

удобна для команд;

бесплатный тариф есть.

Ограничения:

сама по себе не записывает видео;

требует интернет;

платные тарифы недешевые.

22. Flameshot

Flameshot — открытый и бесплатный инструмент для моментальных скриншотов с редактированием. Он работает на всех популярных системах и оснащен быстрыми горячими клавишами. После захвата можно сразу нанести пометки и сохранить результат.

Эту программу любят разработчики и тестировщики. Она проста, не содержит рекламы и работает стабильно, предоставляя только нужные функции.

Что умеет:

снимки области;

мгновенные пометки;

настройка интерфейса;

экспорт в форматы.

Сильные стороны:

бесплатный open-source;

быстрые исправления;

поддержка Linux/Win/macOS.

Ограничения:

нет видео;

технический дизайн;

нет облака.

23. Monosnap

Monosnap — продвинутый инструмент «все-в-одном», который объединяет скриншоты, запись видео и облачное хранение. Он идеально подходит разработчикам, саппорт-командам и тем, кто часто делится визуальной информацией. Программа поддерживает выгрузку в облако Monosnap, FTP, Amazon S3 и другие сервисы.

Редактор позволяет наносить стрелки, текст, размытие и другие элементы. Программа доступна на Windows, macOS и в качестве расширения.

Что умеет:

снимки и видеозапись;

облако;

аннотации;

интеграции.

Сильные стороны:

универсальный инструмент;

удобный интерфейс;

кроссплатформенность.

Ограничения:

требует регистрации;

ограничение бесплатного хранилища;

при длинных видео может лагать.

24. Greenshot

Greenshot — легкая бесплатная утилита, одна из самых популярных среди офисных пользователей. Она позволяет делать снимки экрана, добавлять базовые аннотации и отправлять результат на почту или в файл. Программа работает стабильно даже на слабых ПК.

Интерфейс старомодный, но понятный. Многие компании используют Greenshot, потому что он не требует обучения.

Что умеет:

снимки экрана;

аннотации;

экспорт в email;

горячие клавиши.

Сильные стороны:

бесплатная;

бысторабота;

не нагружает систему.

Ограничения:

устаревший дизайн;

нет видео;

минимум эффектов.

25. FastStone Capture

FastStone Capture — старожил среди софта для съемки экрана, который до сих пор остается надежным и мощным. Он умеет делать скриншоты, записывать видео и обрабатывать их с помощью встроенного редактора. Программа также поддерживает съемку длинных страниц с прокруткой.

Несмотря на компактный размер, инструмент обладает широкими возможностями. Он отлично подходит для тех, кто любит стабильность и функциональность без лишних украшательств.

Что умеет:

снимки и видео;

редактор;

прокрутка страниц;

экспорт PDF/Word.

Сильные стороны:

невероятная стабильность;

минимальный вес;

богатый функционал.

Ограничения:

платная лицензия;

устаревший дизайн;

нет облака.

Итоги: какую программу выбрать и не пожалеть

Если нужна легкая и быстрая программа, с которой не придется долго разбираться — ClipLoader (Скриншотер) отличный выбор. Она проста, бесплатна и идеально подходит для повседневных задач. Тем, кто хочет что-то посерьезнее, можно присмотреться к Lightshot или Joxi, так как они дают быстрый обмен через ссылки.

Если же хочется максимум функций и записи видео — тогда Monosnap или Icecream Screen Recorder станут отличными помощниками. Они предлагают облако, аннотации, видео и гибкие настройки.

Для кого какой вариант

Айтишникам, тестировщикам, разработчикам:

ShareX, Monosnap, Flameshot — гибкие, мощные и поддерживают автоматизацию.

Геймерам и стримерам:

OBS Studio, Bandicam — качественная запись без лагов.

Преподавателям, блогерам, авторам:

Icecream Recorder, Aiseesoft, Screencast — поддержка аннотаций, аудио и камеры.

Офисные задачи и быстрые скрины:

ClipLoader, Lightshot, Joxi, Яндекс.Диск — быстро, просто, удобно.

Дизайнерам и маркетологам:

PicPick, Monosnap — точные инструменты, пипетка, линейки.

Коротко и по делу

Нужен самый простой вариант — бери ClipLoader.

Нужна автоматизация — ставь ShareX.

Хочешь писать видео — OBS Studio или Icecream Recorder.

Любишь надежную классику — FastStone Capture.

Заключение

Каждая программа из списка решает свою задачу — от простого скрина до профессиональной записи видео. Кому-то достаточно легкого ClipLoader, а кому-то подавай мощный комбайн вроде OBS или Monosnap. Главное — выбрать инструмент под свой стиль работы. Попробуй несколько вариантов, посмотри, что «зайдет», и пусть твои скриншоты будут такими же четкими, как твои мысли.