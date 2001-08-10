Тихоокеанское
Топ-25 бесплатных программ для создания скриншотов

Иногда нужно срочно показать, что происходит на экране: странный баг, диалог из чата или момент, который проще показать, чем объяснить словами. И в этот момент обычного Print Screen становится мало, ведь хочется подсветить важное место, обрезать лишнее, накинуть стрелку или замазать личные данные. Удобно, когда все это делается без танцев с настройками и без водяных знаков.

К счастью, сейчас полно бесплатных инструментов, которые дают все необходимое без лишней возни. И это не древние программы из нулевых, а вполне современные утилиты: быстрые, легкие и зачастую с возможностью выгружать снимки в облако. Такой подход экономит кучу времени — сделал скрин, кинул ссылку, закрыл вопрос. Ниже собраны 25 действительно полезных приложений: от простых и легких до продвинутых, которые записывают видео и умеют работать с текстом прямо на экране.

1. ClipLoader (Скриншотер)

Программа ClipLoader (Скриншотер) — это легкий инструмент для создания скриншотов на Windows без лишних настроек и перегруженного интерфейса. Она запускается моментально, работает стабильно и дает возможность быстро вызвать съемку через сочетание клавиш или жест мышью. Интерфейс минималистичный, но в нем все, что нужно: карандаш, стрелки, выделение, текст и размытие.

Утилита рассчитана на ситуации, когда нужно быстро донести мысль — сделать скрин, подсветить важное и отправить файл. Пользователи отмечают, что программа идеально подходит для преподавателей, блогеров, офисных специалистов и тех, кто часто объясняет что-то с помощью визуальных примеров. Она проста в освоении и не требует регистрации.

Что умеет:

  • быстрый вызов через горячие клавиши или жест мыши;

  • встроенная правка: стрелки, прямоугольники, подписи, размытие;

  • сохранение снимков в популярных форматах;

  • работа без аккаунта.

Сильные стороны:

  • бесплатна полностью, без скрытых ограничений;

  • легкое управление и быстрый старт;

  • удобный редактор «на месте»;

  • почти мгновенная реакция.

2. Lightshot

Lightshot — один из самых популярных инструментов для моментальных скриншотов, и это оправданно. После установки программа позволяет выделить область экрана и отредактировать ее буквально за пару секунд. Она поддерживает текст, стрелки, выделение и загрузку снимка в облако, откуда сразу появится короткая ссылка. Это сильно ускоряет рабочий процесс.

Приложение доступно для Windows, macOS и в виде расширения для браузеров. Оно идеально подходит для быстрых задач: показать баг коллегам, выделить нужную строку на сайте или отправить пример. Единственный момент — картинки, загруженные в облако, доступны по публичной ссылке, поэтому конфиденциальные данные лучше сохранять локально.

Что умеет:

  • выбор произвольной области;

  • аннотации и выделения;

  • загрузка в облако и получение ссылки;

  • поиск похожих изображений;

  • поддержка Windows и macOS.

Сильные стороны:

  • невероятная скорость работы;

  • простой интерфейс без лишнего;

  • редактирование и обмен в одном клике;

  • бесплатная базовая версия.

Ограничения:

  • не подходит для сложного монтажа;

  • публичность ссылок требует осторожности;

  • ограниченные параметры сохранения.

3. Скриншотер (skrinshoter.ru)

Скриншотер — это универсальный инструмент, объединяющий съемку экрана, запись видео и быстрый обмен файлами. Программа позволяет выделить нужную часть экрана и сразу добавить стрелки, текст или размытие. Она также умеет записывать короткие видео со звуком, что удобно для инструкций, обзоров и демонстраций.

В бесплатной версии можно снимать видео длиной до ~5 минут, а в премиум-подписке этот лимит увеличивается до 10 часов. Приложение отлично подойдет тем, кто хочет получить максимум возможностей без заморочек и сложных настроек. Интерфейс простой, а все действия выполняются буквально в пару кликов.

Что умеет:

  • скриншоты и запись видео;

  • встроенные аннотации;

  • облако и короткие ссылки;

  • горячие клавиши и удобный интерфейс.

Сильные стороны:

  • много функций в одном приложении;

  • быстрая работа без лишних шагов;

  • доступная подписка;

  • можно пользоваться бесплатно.

Ограничения:

  • лимит на длительность видео в free-режиме;

  • нет продвинутого монтажа;

  • при обмене ссылками стоит учитывать приватность.

4. Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder — мощный инструмент, который подходит и для новичков, и для тех, кому нужно записывать видеоуроки, презентации и вебинары. Программа позволяет выделить область экрана, подключить микрофон, веб-камеру и записывать все это одновременно. После записи можно обрезать видео, ускорять его или добавлять аннотации.

Софт пригоден для учебных материалов, онлайн-занятий, корпоративных инструкций и обзоров. Бесплатная версия подходит для базовых задач, но имеет ограничения по длительности записи и форматам вывода. Полная версия снимает эти ограничения и дает больше инструментов.

Что умеет:

  • запись экрана и звука;

  • подключение веб-камеры;

  • аннотации и обрезка видео;

  • выбор форматов.

Сильные стороны:

  • понятный интерфейс;

  • универсальность: скриншоты и видео;

  • возможность работать бесплатно;

  • поддержка разных форматов.

Ограничения:

  • лимиты в бесплатной версии;

  • не самая мощная запись игр;

  • только Windows и macOS.

5. OBS Studio

OBS Studio — легенда среди программ для записи видео и стриминга. Она позволяет захватывать экран, окна, веб-камеру, системный звук и микрофон, а также комбинировать все это в «сцены». OBS подходит как для новичков, так и для профессионалов, поскольку настройки здесь буквально на каждый параметр — от битрейта до фильтров.

Программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и поддерживает плагины. Ее используют блогеры, стримеры, преподаватели и создатели видеокурсов. Интерфейс может показаться сложным, но после освоения открывается огромный потенциал.

Что умеет:

  • запись экрана, окон, камер;

  • стриминг на YouTube, Twitch и др.;

  • создание сцен и переходов;

  • поддержка плагинов.

Сильные стороны:

  • бесплатная и без рекламы;

  • мощнейшая функциональность;

  • поддержка Windows, macOS и Linux;

  • идеальна для стриминга.

Ограничения:

  • сложновата для новичков;

  • требует производительности ПК;

  • интерфейс технический.

6. PicPick

PicPick — мощное, но легкое приложение, которое объединяет захват экрана и продвинутый графический редактор. Оно позволяет делать снимки всего экрана, отдельных окон и даже длинных страниц с прокруткой. Все это можно сразу обработать: добавить рамки, стрелки, текст, использовать пипетку, линейку и увеличительное стекло.

Эту программу любят дизайнеры, маркетологи и контент-менеджеры, которые часто работают с визуальными материалами. Она удобна, проста в освоении и при этом очень функциональна. Для личного использования утилита остается бесплатной.

Что умеет:

  • съемка экрана, окон и областей;

  • пипетка, линейка, увеличитель;

  • мощный редактор;

  • экспорт и облачные сервисы.

Сильные стороны:

  • дружелюбный интерфейс;

  • много инструментов;

  • бесплатна для личного использования;

  • удобна для визуальной работы.

Ограничения:

  • для коммерции нужна лицензия;

  • нет записи видео;

  • работает только на Windows.

7. Joxi

Joxi — это инструмент для моментального обмена скриншотами через облако. Он позволяет сделать снимок экрана, добавить стрелки и текст, а затем сразу получить ссылку для отправки. Такой подход отлично работает в командах, где важно быстро передавать визуальную информацию.

Программа доступна для Windows, macOS и в браузере. Она проста в использовании и не требует времени на изучение. Однако без интернета загружать снимки не получится.

Что умеет:

  • создание снимков;

  • автоматическая загрузка онлайн;

  • аннотации;

  • горячие клавиши.

Сильные стороны:

  • работает очень быстро;

  • идеально для команды;

  • простой интерфейс.

Ограничения:

  • зависимость от интернета;

  • ограниченное хранилище;

  • видео только в платной версии.

8. Скриншотер Mail.ru

Скриншотер Mail.ru — легкое приложение для простых снимков экрана. Оно делает снимок, позволяет быстро его отредактировать и загрузить в облако. Программа проста в освоении и не требует регистрации, что делает ее удобным вариантом для повседневной работы.

Интерфейс минималистичный и не перегружен элементами. Приложение подходит для тех, кто хочет базовые аннотации без сложных инструментов.

Что умеет:

  • снимок экрана, окна или области;

  • базовые правки;

  • загрузка в облако;

  • работа без регистрации.

Сильные стороны:

  • бесплатная;

  • легкая и стабильная;

  • простая и удобная.

Ограничения:

  • нет записи видео;

  • небольшие возможности редактирования;

  • поддерживает только Windows.

9. Annotate Screen

Annotate Screen — веб-инструмент, позволяющий добавлять аннотации прямо в браузере. Он не требует установки, поэтому отлично подходит для быстрых правок, когда нужно сэкономить время. Пользователь загружает изображение или делает снимок страницы и быстро добавляет к нему подсветки и заметки.

Онлайн-режим делает инструмент удобным в любой системе: Windows, macOS и Linux. Но без доступа к интернету воспользоваться им не получится.

Что умеет:

  • онлайн-редактирование;

  • стрелки, текст, выделение;

  • загрузка изображений;

  • совместная работа.

Сильные стороны:

  • не требует установки;

  • подходит для командной работы;

  • универсален для разных платформ.

Ограничения:

  • работает только при интернете;

  • меньше инструментов, чем у софта;

  • ограничения по размерам файлов.

10. NiceKit Screen Capture

NiceKit Screen Capture — простая российская утилита для быстрых скриншотов. Она позволяет снимать выбранную область, экран или окно и добавлять к снимкам пометки. Интерфейс легкий, понятный и отлично подходит для офисных задач.

Утилита полностью бесплатна и не содержит встроенной рекламы, что приятно выделяет ее среди альтернатив. Она работает быстро даже на слабых компьютерах.

Что умеет:

  • снимок экрана и областей;

  • аннотации;

  • горячие клавиши;

  • экспорт в популярные форматы.

Сильные стороны:

  • полностью бесплатна;

  • нет рекламы;

  • легкая и быстрая.

Ограничения:

  • нет записи видео;

  • только Windows;

  • нет облачного хранения.

11. Photo Screen

Photo Screen — инструмент для создания простых снимков экрана. Он подходит для тех, кому нужно сделать минимальные правки и быстро отправить изображение. Приложение работает без задержек и легко справляется с повседневными задачами.

Редактор здесь базовый, но нужные пометки нанести можно. Программа не требует высокой производительности и подходит даже старым ПК.

Что умеет:

  • снимки экрана и областей;

  • базовые аннотации;

  • сохранение в форматах PNG, JPG;

  • простой интерфейс.

Сильные стороны:

  • легкая и быстрая;

  • бесплатная;

  • проста в освоении.

Ограничения:

  • нет облака;

  • нет видео;

  • ограниченный редактор.

12. ScreenPic

ScreenPic — небольшая программа для снимков и короткой видеозаписи экрана. Она подходит для объяснений коллегам или создания простых инструкций. Можно быстро выделить зону, записать короткий ролик и сохранить результат в HD-качестве.

Софт прост в управлении, работает стабильно и поддерживает базовые аннотации. Интерфейс немного устаревший, но на функциональность это не влияет.

Что умеет:

  • снимки и видеозапись;

  • аннотации;

  • горячие клавиши;

  • копирование в буфер.

Сильные стороны:

  • простая и функциональная;

  • запись видео включена;

  • бесплатная версия.

Ограничения:

  • нет облака;

  • устаревший дизайн;

  • минимум инструментов.

13. Bandicam

Bandicam — мощный инструмент для записи игр, экрана и веб-камеры. Он особенно популярен среди стримеров и блогеров благодаря высокой производительности. Программа позволяет настроить качество записи, добавить логотип, эффекты курсора и звук с нескольких источников.

Она отлично справляется с захватом игрового процесса без заметной нагрузки на систему. Бесплатная версия ограничена по длительности и добавляет водяной знак, но остается полностью рабочей.

Что умеет:

  • видеозапись игр и экрана;

  • захват устройств;

  • эффекты курсора и логотипы;

  • настройки качества.

Сильные стороны:

  • отличное качество записи;

  • стабильная работа в играх;

  • удобный интерфейс.

Ограничения:

  • водяной знак в бесплатной версии;

  • нет продвинутого монтажа;

  • только Windows.

14. Screen-Shooter

Screen-Shooter — легкая утилита для снимков экрана без лишней сложности. Она позволяет быстро выделить область, сделать пометки и сохранить изображение. Приложение ориентировано на скорость и простоту, поэтому запускается почти мгновенно.

Инструмент подходит для офисной работы и задач техподдержки, где важно быстро показать конкретный фрагмент экрана. Встроенное облако делает обмен простым.

Что умеет:

  • снимки экрана и областей;

  • аннотации;

  • загрузка в облако;

  • горячие клавиши.

Сильные стороны:

  • бесплатная;

  • легкая;

  • быстрый запуск.

Ограничения:

  • минимум функций;

  • нет видео;

  • привязка к облаку.

15. Яндекс.Диск Скриншоты

Скриншоты Яндекс.Диска — удобная функция для пользователей сервиса. Она позволяет быстро сделать снимок экрана и автоматически сохранить его в облако. Все скриншоты сортируются в папке, что упрощает поиск и работу.

Базовый редактор позволяет добавить стрелку, текст или размытие. Инструмент отлично подходит для офисной переписки, объяснений коллегам и быстрой передачи материалов.

Что умеет:

  • снимок экрана;

  • аннотации;

  • автоматическая загрузка;

  • ссылки для обмена.

Сильные стороны:

  • бесплатен для пользователей Диска;

  • удобен для хранения;

  • мгновенное получение ссылки.

Ограничения:

  • нет продвинутого редактора;

  • требует установленный Яндекс.Диск;

  • нужен интернет.

16. ShareX

ShareX — мощный инструмент для тех, кто делает десятки скриншотов в день. Он поддерживает автоматизацию действий: можно задать сценарий, который будет сохранять снимок, загружать его в облако и копировать ссылку автоматически. Это экономит кучу времени.

Редактор позволяет добавлять текст, стрелки, фигуры и даже водяные знаки. ShareX также умеет записывать видео и GIF, что делает его универсальным инструментом для IT-специалистов.

Что умеет:

  • снимки и видео;

  • автоматизация;

  • загрузка в 80+ сервисов;

  • распознавание текста (OCR).

Сильные стороны:

  • бесплатный;

  • огромное количество функций;

  • гибкая настройка.

Ограничения:

  • сложный интерфейс;

  • большой порог входа;

  • только Windows.

17. Markup Hero

Markup Hero — онлайн-платформа для аннотирования изображений и PDF. Она позволяет быстро загружать файлы, делать пометки и делиться результатом через ссылку. Инструмент удобен для удаленных команд и образовательных проектов.

Бесплатная версия ограничена по количеству сохранений, но позволяет использовать базовые функции. Интерфейс чистый, простой и интуитивный.

Что умеет:

  • онлайн-аннотации;

  • работа с PDF;

  • совместная работа;

  • облачное хранение.

Сильные стороны:

  • не требует установки;

  • удобна для команд;

  • чистый интерфейс.

Ограничения:

  • нужны интернет-подключение;

  • лимиты бесплатного тарифа;

  • нет видео.

18. Awesome Screenshot

Awesome Screenshot — популярное расширение браузера для создания скриншотов и записи видео. Оно позволяет снимать видимую часть страницы, выделенную область или полный сайт с прокруткой. После захвата можно добавить пометки и загрузить изображение в облако.

Кроме снимков расширение умеет записывать экран. Это полезно для демонстрации интерфейсов и коротких инструкций. Удобство в том, что все работает прямо в браузере.

Что умеет:

  • снимки страниц;

  • видеозапись;

  • аннотации;

  • облако.

Сильные стороны:

  • удобна для веб-работы;

  • поддерживает запись;

  • легкая установка.

Ограничения:

  • нет офлайн-режима;

  • ограничения бесплатной версии;

  • работает только в браузере.

19. Mango Recorder

Mango Recorder — инструмент от MangoApps для записи экрана, подходящий для корпоративной работы. Он позволяет захватывать экран, системный звук и микрофон, а также добавлять изображение с веб-камеры. Программа полезна для офисов, учебных роликов и внутренних инструкций.

Интерфейс простой, без лишних элементов, поэтому освоить его можно буквально за пару минут. Видео легко сохраняются и передаются коллегам.

Что умеет:

  • запись экрана;

  • веб-камера;

  • звук;

  • интеграция MangoApps.

Сильные стороны:

  • простота;

  • стабильность;

  • корпоративный фокус.

Ограничения:

  • нет встроенного редактора;

  • не подходит для игр;

  • привязан к MangoApps.

20. Aiseesoft Screen Recorder

Aiseesoft Screen Recorder — мощный инструмент для высокого качества видео, включая 4K. Он подходит для уроков, презентаций, встреч, игр и обзоров. В ходе записи можно добавлять аннотации, выделять курсор и делать изображения.

Интерфейс удобный, а возможности программы достаточно широкие. Есть встроенный редактор, который позволяет оперативно обработать ролики перед сохранением.

Что умеет:

  • запись экрана и камеры;

  • 4K-захват;

  • аннотации;

  • встроенная обрезка.

Сильные стороны:

  • высокое качество;

  • множество форматов;

  • удобен для обучения.

Ограничения:

  • платная полная версия;

  • лимиты в бесплатной;

  • нет Linux-версии.

21. TechSmith Screencast

TechSmith Screencast — облачный сервис для публикации и хранения роликов. Он идеально работает с Camtasia и Snagit, позволяя публиковать результат и делиться ссылками. Это мощный инструмент для команд, обучающих материалов и корпоративных проектов.

На платформе можно оставлять комментарии и обсуждения прямо под видео. Это делает ее удобной для рабочих процессов, удаленного обучения и совместной работы.

Что умеет:

  • облачное хранение;

  • аннотации;

  • комментарии;

  • интеграции.

Сильные стороны:

  • идеально дополняет Camtasia;

  • удобна для команд;

  • бесплатный тариф есть.

Ограничения:

  • сама по себе не записывает видео;

  • требует интернет;

  • платные тарифы недешевые.

22. Flameshot

Flameshot — открытый и бесплатный инструмент для моментальных скриншотов с редактированием. Он работает на всех популярных системах и оснащен быстрыми горячими клавишами. После захвата можно сразу нанести пометки и сохранить результат.

Эту программу любят разработчики и тестировщики. Она проста, не содержит рекламы и работает стабильно, предоставляя только нужные функции.

Что умеет:

  • снимки области;

  • мгновенные пометки;

  • настройка интерфейса;

  • экспорт в форматы.

Сильные стороны:

  • бесплатный open-source;

  • быстрые исправления;

  • поддержка Linux/Win/macOS.

Ограничения:

  • нет видео;

  • технический дизайн;

  • нет облака.

23. Monosnap

Monosnap — продвинутый инструмент «все-в-одном», который объединяет скриншоты, запись видео и облачное хранение. Он идеально подходит разработчикам, саппорт-командам и тем, кто часто делится визуальной информацией. Программа поддерживает выгрузку в облако Monosnap, FTP, Amazon S3 и другие сервисы.

Редактор позволяет наносить стрелки, текст, размытие и другие элементы. Программа доступна на Windows, macOS и в качестве расширения.

Что умеет:

  • снимки и видеозапись;

  • облако;

  • аннотации;

  • интеграции.

Сильные стороны:

  • универсальный инструмент;

  • удобный интерфейс;

  • кроссплатформенность.

Ограничения:

  • требует регистрации;

  • ограничение бесплатного хранилища;

  • при длинных видео может лагать.

24. Greenshot

Greenshot — легкая бесплатная утилита, одна из самых популярных среди офисных пользователей. Она позволяет делать снимки экрана, добавлять базовые аннотации и отправлять результат на почту или в файл. Программа работает стабильно даже на слабых ПК.

Интерфейс старомодный, но понятный. Многие компании используют Greenshot, потому что он не требует обучения.

Что умеет:

  • снимки экрана;

  • аннотации;

  • экспорт в email;

  • горячие клавиши.

Сильные стороны:

  • бесплатная;

  • бысторабота;

  • не нагружает систему.

Ограничения:

  • устаревший дизайн;

  • нет видео;

  • минимум эффектов.

25. FastStone Capture

FastStone Capture — старожил среди софта для съемки экрана, который до сих пор остается надежным и мощным. Он умеет делать скриншоты, записывать видео и обрабатывать их с помощью встроенного редактора. Программа также поддерживает съемку длинных страниц с прокруткой.

Несмотря на компактный размер, инструмент обладает широкими возможностями. Он отлично подходит для тех, кто любит стабильность и функциональность без лишних украшательств.

Что умеет:

  • снимки и видео;

  • редактор;

  • прокрутка страниц;

  • экспорт PDF/Word.

Сильные стороны:

  • невероятная стабильность;

  • минимальный вес;

  • богатый функционал.

Ограничения:

  • платная лицензия;

  • устаревший дизайн;

  • нет облака.

Итоги: какую программу выбрать и не пожалеть

Если нужна легкая и быстрая программа, с которой не придется долго разбираться — ClipLoader (Скриншотер) отличный выбор. Она проста, бесплатна и идеально подходит для повседневных задач. Тем, кто хочет что-то посерьезнее, можно присмотреться к Lightshot или Joxi, так как они дают быстрый обмен через ссылки.

Если же хочется максимум функций и записи видео — тогда Monosnap или Icecream Screen Recorder станут отличными помощниками. Они предлагают облако, аннотации, видео и гибкие настройки.

Для кого какой вариант

  • Айтишникам, тестировщикам, разработчикам:
    ShareX, Monosnap, Flameshot — гибкие, мощные и поддерживают автоматизацию.

  • Геймерам и стримерам:
    OBS Studio, Bandicam — качественная запись без лагов.

  • Преподавателям, блогерам, авторам:
    Icecream Recorder, Aiseesoft, Screencast — поддержка аннотаций, аудио и камеры.

  • Офисные задачи и быстрые скрины:
    ClipLoader, Lightshot, Joxi, Яндекс.Диск — быстро, просто, удобно.

  • Дизайнерам и маркетологам:
    PicPick, Monosnap — точные инструменты, пипетка, линейки.

Коротко и по делу

  • Нужен самый простой вариант — бери ClipLoader.

  • Нужна автоматизация — ставь ShareX.

  • Хочешь писать видео — OBS Studio или Icecream Recorder.

  • Любишь надежную классику — FastStone Capture.

Заключение

Каждая программа из списка решает свою задачу — от простого скрина до профессиональной записи видео. Кому-то достаточно легкого ClipLoader, а кому-то подавай мощный комбайн вроде OBS или Monosnap. Главное — выбрать инструмент под свой стиль работы. Попробуй несколько вариантов, посмотри, что «зайдет», и пусть твои скриншоты будут такими же четкими, как твои мысли.

