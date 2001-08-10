Аутсорсинг, аутстаффинг и заёмный труд: что можно, что нельзя и где проходит грань

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Когда компаниям нужно быстро закрыть потребность в персонале, особенно на массовых позициях, часто возникает вопрос: как привлечь работников легально и без лишней нагрузки на штат? Здесь на слуху сразу три термина — аутсорсинг, аутстаффинг и заёмный труд. Они кажутся похожими, но с юридической точки зрения различаются принципиально. Особенно заёмный труд: он официально запрещён.

Разберемся, как соотносятся аутсорсинг, аутстаффинг и заёмный труд, в чем ключевые отличия и как действовать работодателю без рисков.

Что такое заемный труд

Заемный труд — это ситуация, когда сотрудник работает в интересах одной компании, но числится в другой. То есть работник оформлен у одного работодателя, но фактически находится под управлением другой организации, которая дает ему задания и контролирует процесс.

Это описано в статье 56.1 ТК РФ, где прямо прописан запрет заемного труда. С 2016 года такая схема признана нарушением, и за ее использование предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ.

Почему заемный труд запрещен

Запрет введен ради защиты трудовых прав. При заемном труде работник может оказаться в уязвимом положении: его интересы фактически никто полноценно не защищает, обязанности работодателя размыты, а риски перекладываются между сторонами.

Хотя существуют исключения (например, когда персонал предоставляет аккредитованное частное агентство занятости или речь идёт об аффилированных компаниях), общий принцип остаётся неизменным: прямой заёмный труд в большинстве случаев незаконен.

Аутсорсинг и аутстаффинг: что это и как они отличаются от заёмного труда

После запрета заемного труда компаниям понадобились легальные механизмы привлечения сотрудников. Именно здесь на первый план вышли аутсорсинг и аутстаффинг.

Аутсорсинг: передача функции, а не людей

Аутсорсинг — это услуга на договорной основе, по которому компания передает подрядчику определенную функцию. Подрядчик сам набирает персонал, сам управляет людьми, сам отвечает за результаты работы.

Клиент получаете услугу целиком, а не персонал, которым нужно самостоятельно управлять. Поэтому в аутсорсинге нет признаков заёмного труда: заказчик взаимодействует с организацией-исполнителем, а не с её сотрудниками напрямую.

Аутстаффинг: предоставление персонала через аккредитованное агентство

Аутстаффинг — это легальная модель, при которой сотрудники числятся в агентстве, но работают на площадке заказчика и под его контролем.

Ключевое условие: агентство должно быть аккредитованным частным агентством занятости. Только тогда схема признаётся законной.

В отличие от заёмного труда, права работника защищены: у него есть официальный работодатель, соблюдены трудовые гарантии, оформлен договор, оплачены налоги и взносы.

Заемный труд, аутсорсинг и аутстаффинг: принципиальные различия

Если кратко обобщить разницу, то мы получаем следующее:

Законность. Заемный труд запрещен законом. Аутсорсинг и аутстаффинг являются легальными форматами при правильном оформлении договора и наличии аккредитации у агентства. Кто управляет работником. При заемном труде фактическим руководителем работника выступает заказчик, что и делает схему незаконной. При аутстаффинге заказчик также управляет сотрудниками, но юридически они оформлены через аккредитованное агентство, что делает процесс законным. При аутсорсинге работниками управляет сам подрядчик. Кто является работодателем. В заемном труде работодатель один, а фактический управленец другой — именно это и запрещено. В аутстаффинге роль работодателя несет агентство. В аутсорсинге подрядчик нанимает сотрудников сам и самостоятельно отвечает за результаты. Риски и ответственность. Заемный труд ведет к штрафам и проверкам. Аутсорсинг и аутстаффинг, при соблюдении требований законодательства, позволяют безопасно привлекать персонал и снижать нагрузку на штат.

Почему бизнес выбирает аутсорсинг и аутстаффинг

После запрета заемного труда эти два инструмента стали основным способом легально привлекать внешних сотрудников. Они прозрачны, оформлены через договор, регулируются законом и позволяют гибко масштабировать команды.

Аутстаффинг подходит, когда компании нужны сотрудники под управление и на объекте заказчика. Аутсорсинг эффективен, когда бизнес хочет полностью снять с себя операционный блок и получить результат.

В обоих случаях это законная альтернатива заемному труду.

